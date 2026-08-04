Die Fußballstars Neymar und Messi helfen Erdbebenopfern in Venezuela

Der brasilianische Fußballer Neymar spendete 250.000 US-Dollar, um den Opfern zweier schwerer Erdbeben in Venezuela zu helfen. Die Mittel sollen Berichten zufolge für Lebensmittel, Trinkwasser, Medikamente und vorübergehende Unterkünfte eingesetzt werden. Der Fußballer bekundete in den sozialen Medien seine Solidarität mit dem venezolanischen Volk.

Lionel Messis Ehefrau Antonela Roccuzzo warb ebenfalls für eine internationale Spendeninitiative zur Unterstützung der Betroffenen. Sie rief ihre Follower dazu auf, Geld an den Hilfsfonds zu spenden.

Bis Ende Juni waren über die Kampagne mehr als 5 Millionen US-Dollar gesammelt worden. Das Geld stammte nicht aus einer persönlichen Spende der Familie Messi, sondern aus gemeinsamen Beiträgen vieler Menschen.