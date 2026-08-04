Hull City steigt in den Poker um Manor Solomon ein

Der frisch in die englische Premier League aufgestiegene Klub Hull City ist in den Poker um Tottenhams Flügelspieler Manor Solomon eingestiegen. Laut The i Paper gehört auch West Ham United zu den Favoriten auf die Verpflichtung des Spielers, dessen Ablöse auf rund 20 Millionen Pfund geschätzt wird. Goal.com berichtet dies.

Für den 27-jährigen israelischen Flügelspieler werden erste Angebote zwischen 10 und 20 Millionen Pfund erwartet. Bis zum Ende des Transferfensters könnte der Wechsel Fahrt aufnehmen, während in den kommenden Tagen mit intensiveren Verhandlungen gerechnet wird.

Veränderungen bei Tottenham und Solomons Zukunft

Obwohl Manor Solomon 2023 ablösefrei vom FC Fulham zu Tottenham wechselte, kam er für den Klub bislang nur in fünf Pflichtspielen zum Einsatz. Im Laufe seiner Karriere war er außerdem auf Leihbasis für Leeds United, Villarreal und Fiorentina aktiv.

Obwohl er während der Saisonvorbereitung unter Roberto De Zerbi eine Chance erhielt, spielt Solomon offenbar keine Rolle in den Zukunftsplänen des Cheftrainers. Auch unter Thomas Frank hatte es im vergangenen Jahr Hoffnungen auf einen Verbleib im Team gegeben, doch die Situation änderte sich nicht.

Große Transfers und der Umbruch im Kader

Laut The i Paper plant Tottenham, bis zum Ende des Transferfensters mindestens drei Spieler zu verkaufen. Nach Platz 17 in der Premier League und dem nur knapp verhinderten Abstieg in der vergangenen Saison will der Klub seinen Kader grundlegend erneuern.

Der Klub hat seine Gehaltsstruktur angepasst, um Spieler wie Sandro Tonali, Matheus Fernandes und Jan Paul van Hecke zu verpflichten sowie ablösefreie Spieler wie Marcos Senesi, Andy Robertson und Martin Dubravka zu holen. Außerdem könnte Kapitän Cristian Romero zu Inter oder Atlético Madrid wechseln.