Streit um Viehhaltung eskaliert blutig: Traktor auf Menschen zugesteuert

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Streit um Viehhaltung eskaliert blutig: Traktor auf Menschen zugesteuert

In der türkischen Provinz Malatya kam es zwischen zwei Familien zu einem Streit über die Viehhaltung. Der zunächst verbale Konflikt entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit zu einer Massenschlägerei. Die Beteiligten warfen mit Steinen und Stöcken aufeinander.

Als der Streit eskalierte, steuerte einer der Beteiligten einen Traktor auf die dort stehenden Menschen zu. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie zwei Männer im letzten Moment zur Seite sprangen und so verhinderten, unter den Traktor zu geraten.

Ein Dorfwächter, der während des Vorfalls vom Traktor stürzte, erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht.

Die Strafverfolgungsbehörden haben Ermittlungen zu dem Vorfall in Malatya aufgenommen. Das Verhalten der Streitbeteiligten und des Traktorfahrers soll rechtlich bewertet werden.

TürkeiMalatya
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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