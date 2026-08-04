Bubista wechselt zu Berkane: Beginnt in Kap Verde eine neue Ära?

Bubista, der Kap Verde erstmals zur Weltmeisterschaft führte, schlägt ein neues Kapitel seiner Karriere auf. Der marokkanische Klub RS Berkane hat den 56-jährigen Trainer zum Chefcoach ernannt.

Es gibt jedoch eine wichtige Klarstellung: Obwohl die Verpflichtung offiziell bestätigt wurde, hat der Fußballverband von Kap Verde Bubistas Abschied von der Nationalmannschaft bislang nicht separat bekannt gegeben. Laut Reuters wird erwartet, dass er sein Amt in den kommenden Tagen niederlegt.

Der WM-Held arbeitet künftig in Marokko

Der marokkanische Klub gab die Verpflichtung von Bubista, dessen vollständiger Name Pedro Leitão Brito lautet, bekannt. Vertragsdauer und finanzielle Bedingungen wurden bislang nicht veröffentlicht.

Zunächst wurde auch darüber gesprochen, dass der Trainer gleichzeitig für den Klub und die Nationalmannschaft arbeiten könnte. Nach den neuesten Informationen dürfte er sich jedoch vollständig auf das neue Projekt bei Berkane konzentrieren und die Nationalmannschaft von Kap Verde verlassen.

Diese Entscheidung hat in der Fußballwelt großes Interesse geweckt. Denn Bubista kehrt nur einen Monat nach dem größten Erfolg der Nationalmannschaft in den Vereinsfußball zurück.

Der historische Weg, der vor sechs Jahren begann

Bubista begann im Januar 2020 als Cheftrainer der Nationalmannschaft von Kap Verde. Der Verband stellte ihn am 28. Januar als neuen Trainer vor, seine offizielle Amtszeit begann am 29. Januar.

Zuvor war Bubista Kapitän der Nationalmannschaft und hatte sein Land elf Jahre lang vertreten. Später arbeitete er auch als Co-Trainer der Nationalmannschaft und lernte die Möglichkeiten des kapverdischen Fußballs bestens kennen.

In sechs Jahren vermittelte der Trainer der Mannschaft folgende Grundprinzipien:

taktische Disziplin;

keine Angst vor dem Gegner;

Teamgeist;

die Verbindung lokaler Spieler mit Akteuren aus der Diaspora;

die einzigartige Fußballidentität des Landes zu zeigen.

Dieser Ansatz machte den Inselstaat mit rund einer halben Million Einwohnern zu einer der größten Sensationen im Weltfußball.

Die erste Weltmeisterschaft und unerwartete Ergebnisse

Unter Bubista qualifizierte sich Kap Verde erstmals in seiner Geschichte für die Weltmeisterschaft. Nach diesem Erfolg wurde der Trainer zu Afrikas bestem Trainer des Jahres 2025 gewählt.

Bei der Weltmeisterschaft 2026 wurde die Mannschaft mit Spanien, Uruguay und Saudi-Arabien in eine Gruppe gelost. Die Debütanten spielten zunächst 0:0 gegen Spanien, eines der stärksten Teams Europas.

Im nächsten Spiel erreichte Kap Verde gegen den zweimaligen Weltmeister Uruguay ein 2:2. Die Mannschaft bewies zweimal Moral und hielt ihre Chancen auf den Einzug in die K.-o.-Runde am Leben.

Saudi-ArabienAuch das letzte Spiel gegen Saudi-Arabien endete 0:0. Nach drei Unentschieden belegte Bubistas Mannschaft den zweiten Gruppenplatz und erreichte bei ihrem WM-Debüt das Sechzehntelfinale.

Runde Gegner Ergebnis Gruppenphase Spanien 0:0 Gruppenphase Uruguay 2:2 Gruppenphase Saudi-Arabien 0:0 Sechzehntelfinale Argentinien 2:3

Das Spiel gegen Argentinien stärkte sein Vermächtnis

In der K.-o.-Runde traf Kap Verde auf den amtierenden Weltmeister Argentinien. Viele erwarteten eine einseitige Partie, doch Bubistas Spieler sorgten erneut für eine Überraschung in der Fußballwelt.

Obwohl Kap Verde zweimal in Rückstand geriet, glich die Mannschaft beide Male aus. Deroy Duarte traf in der zweiten Halbzeit, während Sidny Lopes Cabral in der Verlängerung ein sehenswerter Treffer gelang.

Die Partie wurde in der 111. Minute entschieden. Nach einer Ecke von Lionel Messi unterlief Diney Borges ein Eigentor, wodurch Argentinien mit 3:2 gewann.

Trotz der Niederlage verließ Kap Verde die Weltmeisterschaft als Held. Die Mannschaft kämpfte 120 Minuten gegen den Weltmeister und verlor ihre Chance erst wenige Minuten vor einem Elfmeterschießen.

Bubista sagte nach dem Spiel, er sei weniger mit dem Ergebnis als damit zufrieden, dass die Mannschaft ihr Land würdig vertreten und ihre eigene Fußballidentität gezeigt habe.

Warum RS Berkane?

RS Berkane hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der beständigsten Klubs im marokkanischen und afrikanischen Fußball entwickelt. Die Mannschaft gewann 2025 die marokkanische Meisterschaft und belegte in der folgenden Saison den zweiten Platz.

In der vergangenen Saison erreichte der Klub das Halbfinale der CAF Champions League und nimmt auch in der neuen Saison an Afrikas wichtigstem Klubwettbewerb teil.

Bubistas Aufgabe wird sich nicht auf den Gewinn der nationalen Meisterschaft beschränken. Von ihm wird erwartet, dass er:

die Mannschaft auf die CAF Champions League vorbereitet;

das vorhandene Kaderpotenzial maximal nutzt;

eine Mannschaft aufbaut, die internationalem Druck standhält;

Berkane zurück in den Kampf um die marokkanische Meisterschaft führt

Die bei der Weltmeisterschaft gegen Spanien, Uruguay und Argentinien gezeigte taktische Disziplin bewies, dass er für eine solche Aufgabe geeignet ist.

Die bei der Weltmeisterschaft gegen Spanien, Uruguay und Argentinien gezeigte taktische Disziplin bewies, dass er für eine solche Aufgabe geeignet ist.

Der Verband wollte ihn bis 2030 halten

Bubistas Abgang könnte den Fußballverband von Kap Verde unerwartet treffen. Nach der Weltmeisterschaft sagte Verbandspräsident Mário Semedo, der Vertrag des Trainers sei bereits vor dem Turnier verlängert worden und man vertraue ihm auch auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2030.

Der Erfolg steigerte Bubistas Wert auf dem internationalen Markt jedoch deutlich. Nach seinen Ergebnissen bei der Weltmeisterschaft war es selbstverständlich, dass Klubs mit besseren finanziellen und sportlichen Möglichkeiten Interesse zeigten.

Vor dem Verband liegen nun zwei zentrale Aufgaben:

Bubistas Abschied offiziell zu regeln. Einen geeigneten Nachfolger zu finden, der sein System bewahren kann.

Führt der neue Trainer einen völlig anderen Stil ein, könnte das in sechs Jahren entstandene Mannschaftsgleichgewicht zerstört werden. Deshalb wird für den Verband ein Trainer, der die bestehende Fußballphilosophie fortführen kann, wichtiger sein als ein großer Name.

Welche Mannschaft hinterließ Bubista?

Der Trainer führte Kap Verde nicht nur zur Weltmeisterschaft. Er gab der Nationalmannschaft das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.

Unter Bubista beschränkten sich die Spieler gegen stärkere Gegner nicht auf eine tief stehende Defensive. Die Mannschaft presste bei Bedarf hoch, startete schnelle Konter und gab ihren Spielplan auch bei einem Rückstand nicht auf.

Sein wichtigstes Vermächtnis zeigt sich in folgenden Bereichen:

Bereich Ergebnis Historischer Erfolg Erste Weltmeisterschaft WM-Ergebnis Sechzehntelfinale Mannschaftsidentität Disziplinierter und furchtloser Fußball Kaderpolitik Verbindung lokaler Spieler mit Spielern aus der Diaspora Internationales Ansehen Starke Auftritte gegen Spanien, Uruguay und Argentinien

Der neue Trainer übernimmt eine fertige Mannschaft. Seine schwierigste Aufgabe wird jedoch nicht darin bestehen, die Ergebnisse zu wiederholen, sondern das von Bubista geschaffene Vertrauen und die Einheit zu bewahren.

Ist sein Abschied bestätigt?

Derzeit müssen zwei Ereignisse unterschieden werden:

Bubistas Ernennung zum Cheftrainer von RS Berkane — offiziell bestätigt ;

sein Abschied von der Nationalmannschaft von Kap Verde — erwartet, aber eine separate offizielle Erklärung des Verbands wurde noch nicht veröffentlicht.

Daher ist die Formulierung „Bubista hat die Nationalmannschaft offiziell verlassen“ derzeit weniger präzise als: „Er wurde beim Klub verpflichtet, und seine Zeit bei der Nationalmannschaft nähert sich ihrem Ende.“

In Kap Verde geht eine Ära zu Ende

Als Bubista 2020 die Mannschaft übernahm, schien die WM-Qualifikation für Kap Verde wie ein unerreichbarer Traum. Sechs Jahre später führte er das Land nicht nur zur Weltmeisterschaft, sondern formte auch eine Mannschaft, die Argentinien bis in die Verlängerung zwang.

Nun muss sich der Trainer im Vereinsfußball beweisen. Bei RS Berkane werden von ihm sofort Ergebnisse und Titel erwartet.

Für Kap Verde bleibt eine noch wichtigere Frage offen: Kann die Mannschaft nach dem Trainer, der Geschichte schrieb, ihr WM-Niveau halten, oder muss sie eine neue Ära von Grund auf aufbauen?

Glauben Sie, dass Kap Verde auch nach Bubista sein WM-Niveau halten kann? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie den Artikel mit Fußballfans.