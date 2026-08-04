Hansi Flick spricht über die Situation der Barcelona-Spieler nach dem WM-Triumph

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Hansi Flick spricht über die Situation der Barcelona-Spieler nach dem WM-Triumph

Nach dem historischen Triumph der spanischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft, Barcelona -Cheftrainer Hansi Flick ging auf den wachsenden Status der Spieler im Verein und die Wahrung des Klimas in der Kabine ein. Laut Goal.com steht der deutsche Trainer vor besonderen Herausforderungen, um sicherzustellen, dass der Teamgeist nicht bricht, bewertet die Situation jedoch positiv. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Zur Erinnerung: Die spanische Nationalmannschaft besiegte Argentinien im Finale mit 1:0 und gewann den Weltmeistertitel. Als Held des Spiels avancierte und das entscheidende Tor in der 106. Minute erzielte, Ferran Torres schrieb seinen Namen in die Geschichtsbücher des spanischen Fußballs. Mit diesem Sieg holte sich die spanische Nationalmannschaft den zweiten WM-Pokal ihrer Geschichte.

Weltmeister und die Pläne des Trainers

Mindestens sieben Vertreter des katalanischen Klubs standen im Aufgebot der Siegermannschaft. Junge Talente wie Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gavi, Pedri, Dani Olmo und Lamine Yamal starten die Saison als Weltmeister. Experten glauben, es bestehe die Gefahr, dass diese Spieler denken könnten, sie hätten den Höhepunkt ihrer Karriere erreicht, doch Hansi Flick denkt ganz anders darüber.

Auf einer Pressekonferenz im St. George's Park begrüßte Hansi Flick das gestiegene Selbstvertrauen der Spieler. „Champions hören niemals auf. Sie wissen, wie man Trophäen gewinnt, und das ist sehr wichtig. Dieser Sieg sollte ihnen noch mehr Selbstvertrauen geben“, — sagte der Cheftrainer. Er betonte, dass große Ergebnisse in dieser Saison nur durch die harte tägliche Arbeit der Spieler erreicht werden können.

Kaderprobleme und Transfers

Dennoch verlaufen die Saisonvorbereitungen mit einigen Schwierigkeiten. Das Auslaufen des Vertrages von Robert Lewandowski und sein Abgang haben eine Lücke im Sturmzentrum hinterlassen. Die Tatsache, dass dieses Problem noch nicht vollständig gelöst ist, bereitet dem Trainerstab Sorgen. Zudem verkompliziert das Interesse von Paris Saint-Germain an Ferran Torres die Situation etwas.

Obwohl die Verletzung von Frenkie de Jong Probleme im Mittelfeld verursacht hat, bleibt Hansi Flick diesbezüglich gelassen. Anstatt sich auf dem Transfermarkt zu beeilen, konzentriert er sich darauf, den bestehenden Kader weiterzuentwickeln und zurückkehrende Spieler in die Mannschaft zu integrieren. Nötige Schritte sollen gemeinsam mit der Vereinsführung, insbesondere Deco, unternommen werden.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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