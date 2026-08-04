Neymar deutet mögliches Karriereende an

Neymar, der legendäre Stürmer der brasilianischen Nationalmannschaft, hat eine überraschende Aussage über seine Zukunft im Vereinsfußball gemacht und ein Karriereende zum Jahresende nicht ausgeschlossen. Wie Goal.com berichtet, denkt der 34-jährige erfahrene Fußballer nach dem Auslaufen seines Vertrags bei seinem Herzensverein Santos ernsthaft über den Rücktritt vom Profifußball nach. Goal.com berichtet .

Neymar hat seine Karriere in der brasilianischen Nationalmannschaft kürzlich offiziell beendet. Nach der Weltmeisterschaft hörte er auf, für die Nationalelf zu spielen, und konzentrierte sich vollständig auf Wettbewerbe im Vereinsfußball. Sein aktueller Vertrag bei Santos läuft jedoch im Dezember aus, weshalb seine Zukunft weiterhin ungewiss ist.

Unsicherheit über die Zukunft

Der brasilianische Star äußerte sich während der Auktion des Neymar-Jr.-Instituts auf seinem YouTube-Kanal mit nachdenklich stimmenden Worten an die Fans. Er betonte, dass er derzeit noch keine konkrete Aussage über seine Zukunftspläne treffen könne, da alles vom Vertragsende im Dezember abhänge. Der Stürmer räumte ein, noch nicht entschieden zu haben, ob er bei Santos bleibt, zu einem anderen Verein wechselt oder seine Fußballschuhe endgültig an den Nagel hängt.

„Ich weiß nicht, wie lange ich noch spielen werde. Im Moment denke ich nicht ans Aufhören, aber ich kann auch nicht genau sagen, wie lange es noch weitergeht“, sagte Neymar. Zudem betonte er, dass seine wichtigste Aufgabe darin bestehe, den mit Santos unterzeichneten Vertrag bis zum Ende mit Würde zu erfüllen. Nach Angaben des Fußballers ist bis Dezember noch viel Zeit. Er schätzt jeden Tag und handelt je nach Situation.

Körperliche Verfassung und der Einfluss von Verletzungen

Neymars vorzeitiger Abschied aus der brasilianischen Nationalmannschaft wurde durch enttäuschende Ergebnisse bei der letzten Weltmeisterschaft und körperliche Probleme beeinflusst. Muskelverletzungen, die ihn während des Turniers plagten, wirkten sich erheblich auf seine Einsatzzeiten aus und beschränkten ihn auf nur zwei Spiele. Dennoch erklärte der beste Torschütze in der Geschichte der brasilianischen Nationalmannschaft, dass er sich körperlich derzeit gut fühle.

„Auf dem Platz fühle ich mich zunehmend besser, und das ist das Wichtigste. Auch wenn ich mich in der letzten Phase meiner Karriere befinde, möchte ich mich stets weiterentwickeln“, fügte der Fußballer hinzu. Er zeigte sich mit seinem bisherigen Weg zufrieden, dankte Gott für alle Erfolge und betonte, dass er keinerlei Unzufriedenheit mit seiner Karriere empfinde.