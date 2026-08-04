Hat die NASA eine geheimnisvolle „gehende Person“ auf einem Marsfoto aufgenommen?

Im Jahr 2007 Spirit aufgenommene Foto von der Marsoberfläche hat erneut die Aufmerksamkeit von Internetnutzern auf sich gezogen. Obwohl seitdem Jahre vergangen sind, verbreitete sich das Bild rasch in den sozialen Netzwerken und löste heftige Diskussionen aus. Darüber berichtete die Daily Mail .

Berichten zufolge ist auf dem Panoramafoto vor der felsigen, wüstenähnlichen Landschaft des Mars in einiger Entfernung eine geheimnisvolle, menschenähnliche Silhouette zu erkennen. Bei genauer Betrachtung erinnert das Objekt an einen Menschen, der die Arme seitlich ausstreckt und beim Gehen ein Bein hebt. Genau dieses Bild löste in den sozialen Netzwerken zahlreiche Debatten und Diskussionen aus.

Einige Nutzer sind der Meinung, dass es sich bei dem Objekt auf dem Foto nicht um einen gewöhnlichen Stein handelt. Sie vermuten, dass es eine Statue einer alten Marszivilisation, eine künstliche Struktur oder eine Spur früheren Lebens sein könnte. Deshalb zog das Foto innerhalb kurzer Zeit die Aufmerksamkeit von Millionen Menschen auf sich.

Die meisten Wissenschaftler und Experten betrachten das Phänomen jedoch aus wissenschaftlicher Sicht. Ihrer Einschätzung nach lässt es sich durch ein psychologisches Phänomen erklären, das als Pareidolie-Effekt bezeichnet wird. Dabei neigt das menschliche Gehirn dazu, in völlig zufälligen Formen wie Wolken, Steinen, Felsformationen oder Schatten bekannte Gesichter, Tiere oder menschliche Figuren zu erkennen.

Expertenweisen darauf hin, dass ähnliche optische Täuschungen bereits mehrfach auf Fotos von der Marsoberfläche zu sehen waren. Auch die Planetary Society nahm zu dem Bild Stellung und betonte, dass es sich bei dem wie ein „Mensch“ aussehenden Objekt tatsächlich um eine gewöhnliche Felsformation handelt, die durch den Einfall des Sonnenlichts aus einem bestimmten Winkel entstanden ist.

Trotzdem hat das Foto die Debatten im Internet weiter angeheizt. Einige Nutzer sind überzeugt, dass darauf tatsächlich ein Mensch, eine alte Statue oder Spuren einer auf dem Mars existierenden Zivilisation zu sehen sind. Andere betonen, dass es sich lediglich um eine natürliche Felsformation handelt, die das menschliche Gehirn als vertraute Gestalt wahrnimmt.

Die NASA hat ihre offizielle Position nicht geändert. Die Behörde erklärte wiederholt, dass es derzeit keine verlässlichen wissenschaftlichen Beweise dafür gibt, dass auf dem Mars in der Vergangenheit Leben existierte. Experten betonen außerdem, dass solche Fotos kein Beweis für die Existenz außerirdischer Zivilisationen sind und bei ihrer wissenschaftlichen Analyse Vorsicht sowie eine evidenzbasierte Vorgehensweise entscheidend sind.

So sorgt ein einziges Foto aus dem Jahr 2007 auch nach fast zwei Jahrzehnten weiterhin für Interesse. Dies zeigt erneut, dass ungewöhnliche Bilder vom Mars bei den Menschen große Neugier und unterschiedlichste Spekulationen auslösen.