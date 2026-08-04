Die US-amerikanische National Aeronautics and Space Administration (NASA) bereitet die Entsendung der nächsten Expedition zur Internationalen Raumstation (ISS) vor. Nach Angaben von Behördenvertretern verläuft die Raumfahrtmission Crew-13 planmäßig und ohne ernsthafte Schwierigkeiten; der Start soll zum vorgesehenen Termin stattfinden. Dies berichtete Ixbt.com laut einem Bericht.

Laut Ixbt.com gab Dana Weigel, eine für die Programme der NASA in der niedrigen Erdumlaufbahn zuständige Spezialistin, bei einer Pressekonferenz in Houston Einzelheiten zu diesem Flug bekannt. Ihren Angaben zufolge ist der Flug des Crew-Dragon-Raumschiffs Grace zur ISS für Mitte September dieses Jahres vorgesehen; die Vorbereitungen verlaufen regulär.

Internationale Besatzung und Reise ins All

Im Rahmen dieser Mission sollen Vertreter mehrerer Länder in die Umlaufbahn fliegen. Zur Crew-13-Besatzung gehören der Roskosmos-Kosmonaut Sergey Teteryatnikov, die NASA-Astronauten Jessica Watkins und Luke Delaney sowie Joshua Kutryk als Vertreter der Canadian Space Agency.

Experten betonen, dass der Flug von Vertretern verschiedener Länder an Bord eines einzigen Raumschiffs ein herausragendes Beispiel internationaler Zusammenarbeit ist. Der reibungslose Verlauf der Vorbereitungen trägt zudem wesentlich zur Gewährleistung von Sicherheit und Stabilität bei.

Einladung an russische Spezialisten

Joel Montalbano, Leiter des ISS-Programms der NASA, teilte außerdem mit, dass Vertreter von Roskosmos offiziell zu diesem Flug des Crew Dragon eingeladen worden seien. Seinen Erläuterungen zufolge gehören solche Einladungen zur üblichen Praxis der Zusammenarbeit zwischen Raumfahrtagenturen.

Gleichzeitig fügte Montalbano hinzu, dass die Teilnahme russischer Führungskräfte an der Veranstaltung möglicherweise eingeschränkt sein könnte, da im September der Start des Frachtraumschiffs Progress vom Kosmodrom Baikonur geplant ist. Dennoch werden die Arbeitskontakte zwischen den Parteien rechtzeitig fortgesetzt.