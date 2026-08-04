Starlink-Druck: Satellitenbetreiber Hughes meldet Insolvenz an

·48·Technologie
Starlink-Druck: Satellitenbetreiber Hughes meldet Insolvenz an

Der bekannte US-Satelliteninternetbetreiber Hughes, der zu EchoStar gehört, ist in den vergangenen Jahren in finanzielle Schwierigkeiten geraten, da er dem zunehmenden Wettbewerb durch Systeme in niedrigen Erdumlaufbahnen, insbesondere Starlink, nicht standhalten konnte. Laut ixbt.com hat das Unternehmen in den USA offiziell Insolvenzschutz nach Chapter 11 beantragt, um seinen Verpflichtungen nachzukommen und seine Schuldenlast neu zu strukturieren. Ixbt.com berichtet darüber.

Den Angaben zufolge ist die Abonnentenbasis von Hughes im vergangenen Jahr stark geschrumpft. Die Zahl der Nutzer sank um etwa 21,7 Prozent auf 641.000. Als Hauptursache für die Krise des Unternehmens gelten die technischen Einschränkungen herkömmlicher geostationärer Satelliten.

Technologischer Rückstand und Wettbewerb

Experten erklären, dass die von Hughes eingesetzten geostationären Satelliten in einer Höhe von etwa 36.000 Kilometern über der Erdoberfläche kreisen. Das gewährleistet zwar eine großflächige Abdeckung, doch die Signalverzögerung, also der Ping, beträgt fast 600 Millisekunden. Zum Vergleich: Netzwerke in niedrigen Erdumlaufbahnen wie Starlink arbeiten mit einer Latenz von 20–40 Millisekunden und erreichen annähernd die Geschwindigkeiten terrestrischer Breitbandverbindungen.

Robert del Genio, der für die Restrukturierung zuständige Direktor des Unternehmens, betonte, dass der Vorteil der Betreiber in niedrigen Erdumlaufbahnen langfristiger Natur sei. Diese Netzwerke erweitern ihre Abdeckung kontinuierlich und senken zugleich die Servicepreise. Zudem plant Amazon, in naher Zukunft sein eigenes Netzwerk in niedriger Erdumlaufbahn für kommerzielle Zwecke zu starten, was den Wettbewerb voraussichtlich weiter verschärfen wird.

Zukunftspläne und finanzielle Lage

Das Insolvenzverfahren betrifft jedoch nicht alle Unternehmensbereiche. Die internationalen Geschäftsbereiche von Hughes werden dieses Verfahren nicht durchlaufen, und der Kundenservice wird ohne Unterbrechung fortgesetzt. Das Unternehmen konnte zum 3. August Schulden in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar nicht begleichen. Nach den Verlusten im Verbrauchermarkt will es sich künftig auf Unternehmenskunden sowie staatliche und militärische Auftraggeber konzentrieren.

Hughes verfügt derzeit über ein Vertragsportfolio im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar mit kommerziellen Fluggesellschaften und US-Verteidigungsbehörden. Der Betreiber investiert außerdem weiterhin in Bodenstationen für Systeme in niedrigen Erdumlaufbahnen und flache Satellitenantennen. Dies soll ihm voraussichtlich helfen, sich an die neuen Marktbedingungen anzupassen.

StarlinkHughesSatelliteninternetTechnologieInsolvenz
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Robinhood startet Fonds für Investitionen in Y Combinator StartupsRobinhood startet Fonds für Investitionen in Y Combinator StartupsHeute, 17:26MacPaw und Liquid AI bringen KI-Technologien auf GeräteMacPaw und Liquid AI bringen KI-Technologien auf GeräteHeute, 17:26Fonds für Spieleentwickler sammelt in drei Tagen 100.000 US-DollarFonds für Spieleentwickler sammelt in drei Tagen 100.000 US-DollarHeute, 17:21Künstliche Intelligenz und Wetterballons: WindBorne sammelt 37 Millionen US-Dollar einKünstliche Intelligenz und Wetterballons: WindBorne sammelt 37 Millionen US-Dollar einHeute, 16:56SpaceX startet 2027 seinen Mobilfunkanbieter Starlink MobileSpaceX startet 2027 seinen Mobilfunkanbieter Starlink MobileHeute, 16:53Indischer Elektroroller-Startup River sammelt 120 Millionen US-Dollar einIndischer Elektroroller-Startup River sammelt 120 Millionen US-Dollar einHeute, 16:29
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
Energierevolution: Neue Natrium-Ionen-Akkus mit 25 Jahren Lebensdauer auf dem Markt
Energierevolution: Neue Natrium-Ionen-Akkus mit 25 Jahren Lebensdauer auf dem Markt