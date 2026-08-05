Abdukodir Khusanov „Manchester City“ hat einen neuen Vertrag unterzeichnet. Nach Angaben des Klubs läuft die Vereinbarung bis 2031. Die Höhe des Gehalts wurde offiziell nicht bekannt gegeben.

Nach in sozialen Netzwerken verbreiteten Informationen könnte das Jahresgehalt des usbekischen Verteidigers nach dem neuen Vertrag 7,5 Millionen Euro betragen. Legt man diese Zahl zugrunde, entspricht das etwa 112,5 Milliarden usbekischen Sum.

Berechnungen zufolge könnte Khusanov monatlich 625.000 Euro verdienen, also knapp 9,38 Milliarden Sum. Sein wöchentliches Einkommen würde 144.000 Euro betragen, umgerechnet etwa 2,16 Milliarden Sum.

Auf Tagesbasis entspricht dies 20.500 Euro oder knapp 307,5 Millionen Sum. Auf Stundenbasis soll sich das Einkommen des Fußballers auf etwa 12,8 Millionen Sum belaufen.

Diese Zahlen wurden bislang weder vom Klub noch vom Fußballer selbst offiziell bestätigt. Sicher ist, dass Khusanov einen langfristigen neuen Vertrag mit „Manchester City“ unterzeichnet hat.