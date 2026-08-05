Er drückte einen Pickel aus — und schwebte plötzlich in Lebensgefahr

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Er drückte einen Pickel aus — und schwebte plötzlich in Lebensgefahr

Der brasilianische Blogger und Model Villian Silva zeigte am eigenen Beispiel, welche gefährlichen Folgen das Ausdrücken eines gewöhnlichen Pickels haben kann. In den sozialen Medien Ken de CG bekannt, musste der Blogger nach dem Ausdrücken eines entzündeten Pickels in der Nähe seines Schnurrbarts ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Seinen Angaben zufolge entfernte er zunächst ein entzündetes Haar und drückte anschließend den Pickel aus. Kurz darauf schwoll sein Gesicht stark an und sein Zustand verschlechterte sich. Die Ärzte erklärten, dass die Infektion schwere Komplikationen verursachen könne.

Villian Silva zufolge hätte sich die Infektion im schlimmsten Fall bis zum Gehirn ausbreiten können.

„Wegen dieses Pickels schwoll mein Gesicht stark an. Es bestand die Gefahr einer Meningitis. Diese hätte mein Gehirn beeinträchtigen und lebensgefährliche Folgen haben können“, sagte der Blogger.

Die Dermatologin Daniela Cavalcante de Almeida Manjani erklärte, dass der Bereich zwischen der Nase und den Mundwinkeln in der Medizin als „Dreieck des Todes“ bezeichnet wird. Die Blutgefäße in diesem Bereich sind direkt mit Strukturen des Gehirns verbunden, wodurch sich eine Infektion schneller ausbreiten kann.

Die Expertin betonte, dass Bakterien durch das Ausdrücken eines entzündeten Pickels tiefer in das Gewebe gelangen können. Dies kann zu schweren Komplikationen wie einer Sinus-cavernosus-Thrombose, Meningitis, einem Hirnabszess oder einer Sepsis führen.

Villian Silva setzt seine Behandlung derzeit fort. Nach dem Erlebten beschloss er, Menschen in den sozialen Medien vor den Gefahren zu warnen, Pickel eigenmächtig auszudrücken.

„Ich wäre beinahe gestorben, weil ich einen gewöhnlichen Pickel ausgedrückt habe“, sagte der Blogger.

Villian SilvaKen de CGDaniela Cavalcante de Almeida Manjani
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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