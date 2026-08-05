Salah auf dem Weg in die Türkei: Trabzonspor bestätigt Verhandlungen

Mohamed Salahkönnte in seiner Karriere ein neues und unerwartetes Kapitel aufschlagen. Trabzonsporhat offiziell bekannt gegeben, dass Verhandlungen über die Verpflichtung des ägyptischen Stars begonnen haben.

Obwohl die Transfervereinbarung bereits weit fortgeschritten sein soll, wurde bisher noch kein unterschriebener Vertrag bestätigt. Salah soll am 5. August in der Türkei eintreffen, den Medizincheck absolvieren und die Verhandlungen in die entscheidende Phase führen.

Trabzonspor gibt offizielle Erklärung ab

Der türkische Klub teilte über die Plattform für öffentliche Bekanntmachungen mit, dass Verhandlungen über die Verpflichtung des vertragslosen Mohamed Salah begonnen haben.

Auch Trabzonspors Präsident Ertuğrul Doğan bestätigte, dass die Verhandlungen laufen. Seinen Angaben zufolge wird der Spieler zunächst in Istanbul den Medizincheck absolvieren und anschließend nach Trabzon reisen.

Der Klubchef erklärte, der Transfer sei noch nicht vollständig abgeschlossen. Die Vertragsunterzeichnung könne in der nächsten Phase erfolgen.

Historischer Empfang für Salah geplant

Trabzonspor teilte den Fans mit, dass Salah am 5. August am Istanbuler Flughafen Atatürk erwartet wird.

Der Fußballer soll noch am selben Tag nach Trabzon weiterreisen. Der Klub kündigte an, Einzelheiten zu seiner Empfangszeremonie später bekannt zu geben.

Diese Entwicklungen zeigen, dass sich die Verhandlungen der entscheidenden Phase nähern. Solange jedoch der Medizincheck, die Unterschrift und die abschließende offizielle Mitteilung des Klubs ausstehen, wäre es verfrüht, Salah als Trabzonspor-Spieler zu bezeichnen.

Berichte über einen Zweijahresvertrag

Die türkische und britische Presse berichtet, dass die Parteien kurz vor einer Einigung über die Bedingungen eines Zweijahresvertrags stehen.

Gleichzeitig hat Trabzonspor bislang keine offiziellen Angaben zur Vertragslaufzeit, zum Gehalt oder zu zusätzlichen Bonuszahlungen veröffentlicht. Daher bleiben die finanziellen Bedingungen bis zur endgültigen Bestätigung unbestätigte Informationen.

Eine neunjährige Liverpool-Legende

Mohamed Salah verließ Liverpool am Ende der Saison 2025/26. Der ägyptische Angreifer verbrachte neun Spielzeiten beim Klub aus Merseyside und wurde zu einem der erfolgreichsten Torschützen der Vereinsgeschichte.

Mit Liverpool:

— wurde er zweimal englischer Meister;

— gewann er die Champions League;

— gewann er die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft;

— holte er den FA Cup;

— gewann er zweimal den League Cup.

Salah beendete seine Liverpool-Zeit mit 257 Toren in 442 Einsätzen. In der ewigen Torschützenliste des Klubs belegt er den dritten Platz.

Ein gewaltiges Ereignis für den türkischen Fußball

Sollte der Deal offiziell abgeschlossen werden, würde Salahs Wechsel zu Trabzonspor zu den spektakulärsten Transfers in der Geschichte der türkischen Süper Lig zählen.

Der Ägypter könnte den Klub nicht nur auf dem Platz, sondern auch wirtschaftlich stark beeinflussen. Seine Ankunft würde den Trikotverkauf, das Interesse von Sponsoren und die internationale Bekanntheit von Trabzonspor deutlich steigern.

Sportlich könnte Salahs Erfahrung eine wichtige Verstärkung für einen türkischen Klub sein, der an europäischen Wettbewerben teilnimmt.

Nun beginnt die entscheidende Phase

Derzeit stehen noch drei wichtige Schritte aus:

— die Ankunft des Spielers in der Türkei;

— das erfolgreiche Bestehen des Medizinchecks;

— die Unterzeichnung und offizielle Bekanntgabe des Vertrags.

Erst danach kann Mohamed Salahs Transfer zu Trabzonspor als vollständig abgeschlossen gelten.

Eines ist derzeit klar: Der türkische Klub steht kurz davor, einen der größten Transfers seiner Vereinsgeschichte zu vollziehen. Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel mit Sportfans auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken!