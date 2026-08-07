Bärenbaby wird zum neuen Star von Reels

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Bärenbaby wird zum neuen Star von Reels

Eines der Bärenbabys, die von einer in den USA lebenden Familie betreut werden, ist zu einem echten Social-Media-Star geworden. Ein im Internet verbreitetes Video zeigt, wie das Bärenbaby entspannt im Pool im Hinterhof schwimmt und spielerisch mit einer Meerjungfrauenpuppe spielt.

Wie sich herausstellte, kümmert sich die Familie um mehrere Bären. Im weitläufigen Hof gibt es für sie einen Pool, verschiedene Spielsachen und einen speziellen Bereich zum Ausruhen. Videos aus dem Alltag der Bärenbabys werden regelmäßig in den sozialen Netzwerken veröffentlicht.

Die unterhaltsamen Aufnahmen erregten innerhalb kurzer Zeit die Aufmerksamkeit von Millionen Nutzern und verbreiteten sich auf der Plattform Reels. In den Kommentaren lobten viele Nutzer die verspielte Art und die niedlichen Bewegungen des Bärenbabys und bezeichneten es als den nächsten Lieblingsstar des Internets.

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Charos
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