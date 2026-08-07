Vorbereitungen für Soyuz-2-Raketen am Kosmodrom Vostochny abgeschlossen

·35·Technologie
Vorbereitungen für Soyuz-2-Raketen am Kosmodrom Vostochny abgeschlossen

Die jährliche Wartung der wichtigsten Bodeninfrastruktur am russischen Kosmodrom Vostochny wurde erfolgreich abgeschlossen. Laut ixbt.com überprüften Fachleute vollständig die für Soyuz-2- und Angara-Raketen vorgesehenen Startkomplexe sowie den universellen technischen Komplex. Dies meldet Ixbt.com .

Der Soyuz-2-Raketenkomplex ist nun vollständig für die nächsten Starts bereit. Im Rahmen der planmäßigen Wartung wurden alle Systeme und Baugruppen getestet; dabei wurden keine Störungen festgestellt.

Modernisierung und Überprüfung der Bodenkomplexe

Der größte Arbeitsumfang im Rahmen dieser Wartung entfiel auf den universellen technischen Komplex. Dort überprüften Fachleute den Zustand von mehr als 150 Systemen und Baugruppen, die zur Vorbereitung von Raumfahrzeugen vor dem Start eingesetzt werden, und versetzten sie in den vollständigen Betriebszustand.

Auch am Angara-Startkomplex wurden umfangreiche Arbeiten durchgeführt. Insgesamt wurden mehr als 40 Systeme der Bodenausrüstung und -technik gewartet, darunter Komplexe, die direkt mit Trägerraketen und Oberstufenblöcken arbeiten.

Künftige Pläne und die Bedeutung der Infrastruktur

Nach Abschluss der jährlichen planmäßigen Arbeiten begannen die Fachleute umgehend mit der Wartung weiterer Systeme mit kürzeren Wartungsintervallen. Bemerkenswert ist, dass diese Arbeiten am Kosmodrom Vostochny parallel zu den Vorbereitungen für neue Raumflüge durchgeführt werden.

Berichten zufolge wurden Ende Juli die Blöcke der nächsten Soyuz-2-Trägerrakete und ihre Nutzlastverkleidung per Bahn zum Kosmodrom geliefert. Dies zeigt, dass Vostochny gleichzeitig die Einsatzbereitschaft der bestehenden Soyuz-2-Infrastruktur aufrechterhält und den neuen Startkomplex für schwere Angara-Raketen erfolgreich betreibt.

VostochniySoyuz-2AngaraKosmodromWartung
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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