Barcelona hat Probleme auf der linken Abwehrseite

Barcelona ist bei der Kaderplanung vor der neuen Saison auf ein ernstes Problem gestoßen. Insbesondere herrscht auf der linken Abwehrseite weiterhin Ungewissheit, was die Pläne von Trainer Hansi Flick beeinflusst. Darüber berichtet Goal.com .

Nach Informationen der AS konnte einer der größten Hoffnungsträger des Teams, Alejandro Balde, wegen körperlicher Probleme nicht vollständig am Training der Saisonvorbereitung teilnehmen. Der Verteidiger hat bislang keine einzige Minute gespielt, was bei Fans und Experten des Klubs für Besorgnis sorgt.

Die Verletzung wird geheim gehalten

Alejandro Balde musste sowohl das Freundschaftsspiel gegen Birmingham als auch zwei weitere Testspiele der Mannschaft von Hansi Flick verpassen. Dass die Ärzte und der Trainerstab den Zustand des Spielers geheim halten, macht die Situation noch komplizierter.

Medienberichten zufolge könnten die gesundheitlichen Probleme des Spielers mit Komplikationen durch einen Leistenbruch oder mit Schmerzen in der Leistengegend zusammenhängen. Die zweite Möglichkeit wäre für den Trainerstab ein noch größeres Problem, da solche Verletzungen den Genesungsprozess verlängern können.

Gefahr, die Chance zu verpassen

In der vergangenen Saison verlor Balde seinen Platz in der Startelf, nachdem João Cancelo zum Team gestoßen war. Außerdem konnte er bei der Weltmeisterschaft nicht zum Einsatz kommen. Daher waren die Vorbereitungsspiele eine ideale Gelegenheit für den Verteidiger, seine Position zurückzugewinnen und das Vertrauen von Hansi Flick zu erlangen.

Der deutsche Trainer hatte bereits in der vergangenen Saison mehrfach Baldes großes Potenzial betont und erklärt, dass dieser sein Leistungsniveau noch weiter steigern müsse. Unerwartete körperliche Probleme hindern den jungen Verteidiger jedoch daran, sich zu beweisen, wodurch seine Perspektiven für die neue Saison infrage stehen.