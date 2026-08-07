Ungewöhnliche Entscheidung: 40-jährige Frau, die keinen passenden Mann fand, heiratete sich selbst

2017 sorgte die italienische Fitnesstrainerin Laura Mesi mit einer ungewöhnlichen Entscheidung für Aufsehen. Nach ihrem 40. Geburtstag veranstaltete sie eine symbolische Hochzeit mit sich selbst und feierte den Tag wie eine vollständige Hochzeitsfeier.

Für die Feier wurden fast 10.000 Euro ausgegeben. Zur Zeremonie gehörten ein weißes Brautkleid, ein Ring, Brautjungfern, eine dreistöckige Torte und rund 70 Gäste. Nach der Feier unternahm Laura außerdem allein eine „Hochzeitsreise“ nach Ägypten.

Eine schwere Trennung in ihrem Privatleben brachte sie zu dieser Entscheidung. Nachdem eine zwölfjährige Beziehung beendet war, sagte Laura, sie werde sich selbst „heiraten“ und eine Hochzeit feiern, falls sie bis zu ihrem 40. Geburtstag nicht die Liebe ihres Lebens finde.

Als sie das gesetzte Alter erreichte, setzte sie ihren Plan um. Es wurde jedoch darauf hingewiesen, dass die Zeremonie rechtlich nicht bindend war. Nach italienischem Recht und auch in anderen Ländern gilt eine solche Feier nicht als offizielle Ehe.