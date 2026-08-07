97-Jährige fliegt auf Flugzeugflügel und stellt erneut Guinness-Weltrekord auf

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97-Jährige fliegt auf Flugzeugflügel und stellt erneut Guinness-Weltrekord auf

Die britische 97-jährige Betty Bromage bewies erneut außergewöhnlichen Mut und stellte als älteste Wingwalkerin der Welt einen Guinness-Weltrekord auf — also als Frau, die auf dem Flügel eines fliegenden Flugzeugs mitfliegt.

Berichten zufolge stand Betty mithilfe spezieller Schutzausrüstung auf dem Flügel eines Kleinflugzeugs, das mit fast 225 Kilometern pro Stunde flog, und führte in der Luft komplexe Drehungen aus. „Wingwalking gilt als eine der gefährlichsten Flugshows der Welt und ist nur speziell ausgebildeten Personen vorbehalten.

Betty hatte diesen Rekord erstmals vor vier Jahren aufgestellt. Die Einnahmen aus diesem Flug kommen der Schlaganfallstation des Krankenhauses zugute, in dem sie 2025 wegen eines Schlaganfalls behandelt wurde.

Betty ist in den vergangenen zehn Jahren sechsmal auf einem Flugzeugflügel mitgeflogen und denkt nicht daran, damit aufzuhören. Ihren Worten zufolge gilt: „Wenn ich das nicht täte, wäre das Leben für mich sehr langweilig“.

Der Mut, die Willensstärke und die grenzenlose Lebensfreude dieser 97-jährigen Britin inspirieren Menschen auf der ganzen Welt.

Betty BromageGuinness-Buch der Rekorde
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Charos
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