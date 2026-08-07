Lionel Messi beendet Gerüchte über die Rückkehr seines Sohnes zur Barcelona-Akademie

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Lionel Messi beendet Gerüchte über die Rückkehr seines Sohnes zur Barcelona-Akademie

Der argentinische Nationalspieler und Angreifer von Inter Miami, Lionel Messi, hat Berichte über eine mögliche Rückkehr seines ältesten Sohnes Thiago an die Akademie des FC Barcelona entschieden zurückgewiesen. Wie Goal.com berichtet, beantwortete die Fußballlegende die Frage kurz und eindeutig, beendete damit alle Spekulationen und bestätigte, dass der 13-jährige Mittelfeldspieler in den USA bleiben wird. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Vor dem Leagues-Cup-Spiel von Inter Miami gegen Atlético San Luis hielt der renommierte Journalist Bruno Vain den argentinischen Star an und fragte ihn nach der Zukunft seines Sohnes. Auf die Frage „Geht Thiaguito?“ antwortete Lionel Messi ohne zu zögern mit nur einem Wort: „Nein.“

Die fußballerische Zukunft seines Sohnes und seine Karriere in den USA

Der junge Fußballer trainiert derzeit im Nachwuchssystem des Klubs aus Florida und arbeitet weiter an seinen Fähigkeiten. Bereits zuvor hatte Lionel Messi in einem Interview mit Simplemente Futbol den Spielstil seines Sohnes beschrieben. Ihm zufolge spielt Thiago im Mittelfeld, liest das Spiel gut, denkt tiefgründig und organisiert die Mannschaft aus dem Zentrum des Spielfelds.

In sozialen Netzwerken kursierende Berichte besagten, dass der 13-jährige Thiago an die berühmte katalanische La-Masia-Akademie zurückkehren könnte. Experten erklärten die Spekulationen mit Ähnlichkeiten zwischen dem Alter und der Entwicklungsphase des Jungen und der Zeit, in der sein Vater als Kind von Rosario nach Katalonien zog.

Frühere Stationen und Zukunftspläne

Thiago Messi trainierte bereits zwischen 2016 und 2019 bei Barça Escola. Später wurde er während der Zeit seines Vaters in Frankreich auch in die Nachwuchsakademie von Paris Saint-Germain aufgenommen. Das erneute Aufflammen der Gerüchte fiel zudem mit dem fünften Jahrestag von Lionel Messis emotionalem Abschied am 5. August 2021 infolge der finanziellen Krise beim FC Barcelona zusammen.

Derzeit entwickelt Thiago seine Fähigkeiten an der Miami-Akademie weiter. Transfergerüchte über einen Wechsel ins Ausland werden seine Entwicklung nicht beeinflussen. Mit der uneingeschränkten Unterstützung seiner Familie konzentriert er sich auf schrittweise Fortschritte im Jugendfußball der USA.

Lionel MessiTiago MessiBarcelonaInter MiamiLa Masia
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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