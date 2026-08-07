Erste Hochwertige Renderbilder Des Samsung Galaxy S26 FE-Flaggschiffs Veröffentlicht

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Erste Hochwertige Renderbilder Des Samsung Galaxy S26 FE-Flaggschiffs Veröffentlicht

Die renommierte Publikation Android Headlines hat hochwertige Bilder von Samsungs neuem Budget-Flaggschiff, dem Smartphone Galaxy S26 FE, veröffentlicht. Das Gerät zieht die Aufmerksamkeit der Technikwelt auf sich, da nur noch ein Monat bis zur offiziellen Vorstellung verbleibt und es das Designkonzept der nächsten Generation des Unternehmens widerspiegelt. Der Bericht stammt von Ixbt.com .

Den veröffentlichten Renderbildern zufolge wird das Smartphone der nächsten Generation in drei attraktiven Farben angeboten: Schwarz, Grün und Violett. Die auffälligste äußerliche Änderung ist das vollständig überarbeitete Design des Hauptkameramoduls im Vergleich zum Vorgängermodell Galaxy S25 FE.

Kamera und Designelemente

Die Samsung-Ingenieure haben auf die separaten Ringe um jedes Objektiv verzichtet und sind zu einem einheitlichen vertikalen Modul im Stil des Galaxy S26 übergegangen. Dieses Modul ermöglicht die Anordnung von drei Kameras in einer Reihe oben links am Gehäuse. Der LED-Blitz befindet sich außerhalb des Moduls an dessen Seite.

Das Gehäuse des Smartphones verfügt entsprechend modernen Anforderungen über flache Seitenrahmen. Die Lautstärketasten und die Ein-/Aus-Taste sind traditionell an der rechten Seite angebracht. Die Displayränder sind recht schmal, wobei der untere Rand etwas breiter wirkt als die übrigen.

Technische Daten und Software

Laut Android Headlines wird das Galaxy S26 FE als Hardwarebasis mit Samsungs eigenem Exynos 2500-Prozessor ausgestattet. Auf Softwareebene läuft das Gerät direkt nach dem Auspacken mit der auf Android 17 basierenden Benutzeroberfläche One UI 9.0.

Im Kamerasystem werden im Vergleich zum Galaxy S25 FE des vergangenen Jahres keine wesentlichen Änderungen oder revolutionären Verbesserungen erwartet. Dennoch wurde die Ladegeschwindigkeit als wichtiger Komfortvorteil erhöht, sodass 45 W Laden unterstützt werden.

Die offizielle Vorstellung des Smartphones Samsung Galaxy S26 FE ist für September 2026 geplant. Es wird erwartet, dass die lang erwartete Präsentation im Rahmen der renommierten IFA-Messe in Deutschland stattfindet.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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