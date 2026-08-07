HercShirt V5.0 T-Shirt vorgestellt, das einen Monat lang ohne Waschen getragen werden kann

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HercShirt V5.0 T-Shirt vorgestellt, das einen Monat lang ohne Waschen getragen werden kann

Nach Angaben der Hersteller kann das T-Shirt HercShirt V5.0 Max mindestens 30 Tage lang ohne Waschen getragen werden. Es soll selbst beim Sport und auf langen Reisen keine unangenehmen Gerüche entwickeln.

Um diesen Effekt zu erzielen, wurden dem T-Shirt-Stoff sieben spezielle geruchshemmende Elemente hinzugefügt. Dazu gehören Kupfer, Silber, Zink, Gold und Vulkanasche. Die beiden übrigen Komponenten gelten als Geschäftsgeheimnis des Unternehmens. Laut Hersteller töten Kupfer und Silber Bakterien ab, die unangenehme Gerüche verursachen, Zink neutralisiert beim Schwitzen entstehende Verbindungen, und Vulkanasche absorbiert Feuchtigkeit sowie äußere Gerüche, darunter Rauchgeruch.

Das Unternehmen erklärte, dass es fast zehn Jahre für die Entwicklung des T-Shirts aufgewendet habe. In dieser Zeit wurden fünf verschiedene Versionen entwickelt und das Feedback von mehr als 10.000 Kunden aus über 100 Ländern berücksichtigt. Ein Kunde soll eines der früheren Modelle fast 100 Tage lang getragen haben, ohne Probleme mit unangenehmen Gerüchen zu bekommen.

Ein direkter Vergleich zweier schwarzer T-Shirts nebeneinander, eines zerknittert und eines glatt ausgelegt.

Gleichzeitig betonten die Hersteller, dass das T-Shirt verstauben oder Flecken bekommen kann und deshalb trotzdem regelmäßig in einer gewöhnlichen Waschmaschine gewaschen werden sollte.

Die Version HercShirt V5.0 Max kostet 80 US-Dollar, einfachere Modelle gibt es ab 40 US-Dollar. Das Crowdfunding-Projekt hat bisher mehr als 274.000 US-Dollar eingesammelt. Die Auslieferung der T-Shirts soll im November beginnen.

HercShirt V5.0 Max
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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