Nach einer erfolgreichen Saison mit der spanischen Nationalmannschaft und einem ereignisreichen Sommerurlaub Barcelona hat Stürmer Lamine Yamal während seiner Reise durch Südamerika die Aufmerksamkeit der Fans auf sich gezogen. Wie Goal.com berichtet, verbringt der Fußballer in Kolumbien Zeit mit bekannten Künstlern und Content-Creatorn und lernt dabei die lokale Kultur näher kennen. Goal.com berichtet .

Das junge Talent, das seine Sommerpause sinnvoll nutzt, besuchte das berühmte Viertel Comuna 13 in Medellín, Kolumbien. Während der Reise wurde er vom bekannten lokalen Content-Creator Westcol begleitet, der ihm die Sehenswürdigkeiten der Stadt zeigte.

Bühnenauftritt und kulturelle Veranstaltungen

Bei seinen Spaziergängen durch die Straßen Medellíns fiel der Fußballer auf, weil er das offizielle gelb-blau-rote Trikot der kolumbianischen Nationalmannschaft trug. Anschließend besuchten sie ein kostenloses Open-Air-Konzert, das der bekannte Sänger Ryan Castro veranstaltete.

Während des Konzerts betrat Lamine Yamal überraschend die Bühne, tanzte zum bekannten Song „El Ritmo que nos une“ des Sängers und sang mit. Der Moment wurde von Tausenden anwesenden Fans begeistert aufgenommen und in den sozialen Netzwerken ausführlich diskutiert.

Während seiner Reise nach Südamerika beschränkte sich der Fußballer nicht auf Musikveranstaltungen, sondern erkundete auch die Verwaltungszentren und das kulturelle Erbe der Region. Unter anderem besuchte er La Alpujarra, das Verwaltungszentrum, in dem die Regierung des Departamentos Antioquia ihren Sitz hat.

Während seines Besuchs traf der Fußballer Vertreter der Stadt, darunter Bürgermeister Federico Gutiérrez, und posierte für Erinnerungsfotos. Außerdem nahm Yamal am berühmten Festival Feria de las Flores und an weiteren kulturellen Veranstaltungen der Region teil und lernte ihr reiches Erbe näher kennen.

Da sein unvergesslicher Sommerurlaub in Kolumbien zu Ende geht, bereitet sich Lamine Yamal auf die Rückkehr in den europäischen Fußball vor. Der talentierte Flügelstürmer beendet seine Reise und stellt sich vor der neuen Saison auf den vollen Spielplan mit seinem Klub ein.