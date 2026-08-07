Die Menschlichkeit eines thailändischen Taxifahrers verblüfft viele

In Thailand weigerte sich ein Taxifahrer, von einer russischen Passagierin den Fahrpreis anzunehmen. Der Grund war der kürzlich im Land verübte grausame Mord an russischen Geschwistern.

Der Fahrer brachte die Frau völlig kostenlos zu ihrem Ziel, sprach ihr sein Mitgefühl aus und sagte, dass er die Tragödie zutiefst bedauere. Seine menschliche Geste löste in den sozialen Medien eine breite Diskussion aus.

Wir erinnern daran, dass die 22-jährige Diana Nazimova und ihr 17-jähriger Bruder Roman Nazimov am 26. Juli als vermisst gemeldet worden waren. Kurz darauf wurde festgestellt, dass sie von zwei einheimischen Kriminellen getötet worden waren, die es auf ihr Motorrad abgesehen hatten. Die Strafverfolgungsbehörden nahmen die Verdächtigen fest und teilten mit, dass sie die Tat gestanden hätten.

Nach dieser Tragödie entschuldigte sich der thailändische Premierminister offiziell bei ausländischen Touristen und betonte, dass notwendige Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit von Touristen im Land ergriffen würden.