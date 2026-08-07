US-Gericht verhängt gegen Meta Geldstrafe wegen Kindersicherheit

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US-Gericht verhängt gegen Meta Geldstrafe wegen Kindersicherheit

Ein Gericht im US-Bundesstaat New Mexico hat Meta am Donnerstag in einem Verfahren über die schädlichen Auswirkungen und das Suchtpotenzial sozialer Netzwerke zu einer zusätzlichen Geldstrafe von 567 Millionen US-Dollar verurteilt. Das Urteil ist ein wichtiger Schritt in größeren juristischen Bemühungen zum Schutz Minderjähriger und zur Rechenschaftspflicht von Technologiekonzernen. Wie TechCrunch.com berichtet.

Laut ixbt.com wurde dieser Betrag zu der im März verhängten Geldstrafe von 375 Millionen US-Dollar addiert. Damit steigt die von Meta zu zahlende Gesamtstrafe auf 942 Millionen US-Dollar. Das Gericht verlangte außerdem erhebliche Änderungen an der Funktionsweise der Meta-Plattformen im Bundesstaat.

Neue Einschränkungen für den Plattformbetrieb

Dem Urteil zufolge muss das Unternehmen die Anzahl der Likes in seinen Netzwerken nicht mehr anzeigen oder dies nur mit der Erlaubnis eines Elternteils oder Vormunds tun. Push-Benachrichtigungen für minderjährige Nutzer im Bundesstaat müssen außerdem zwischen 22:00 und 07:00 Uhr ausgesetzt werden.

Darüber hinaus wird die Nutzung sozialer Netzwerke durch Jugendliche auf 90 Stunden pro Monat begrenzt. Das entspricht etwa drei Stunden pro Tag. In dem Urteil heißt es, dass viele Einwohner New Mexicos durch Meta-Produkte dem Risiko sexueller Ausbeutung, Beeinträchtigungen des Bildungsprozesses und psychischen Problemen ausgesetzt seien.

Reaktionen der Parteien und Gerichtsverfahren

Obwohl der Richter anerkannte, dass Meta nicht die alleinige Ursache der psychischen Gesundheitskrise unter jungen Menschen im Bundesstaat sei, betonte er, dass die Plattformen des Unternehmens dabei eine wichtige Rolle spielten. Das Unternehmen habe im Bundesstaat eine erhebliche Gefahr für die Öffentlichkeit geschaffen und müsse diese beseitigen, erklärte der Richter.

Nach Angaben des Generalstaatsanwalts von New Mexico, Raul Torrez, wusste Meta seit Jahren, dass seine Plattformen Kindern schadeten, stellte jedoch Gewinne und Engagement-Kennzahlen über die Sicherheit. Als Reaktion erklärte Meta-Sprecher Andy Stone, das Unternehmen werde Berufung einlegen.

Das Urteil folgte auf ein weiteres Verfahren, das im März in Los Angeles entschieden wurde und in dem die suchterzeugenden Eigenschaften sozialer Netzwerke verurteilt wurden. Meta sieht sich auch in anderen Teilen der USA mit einer Reihe von Klagen konfrontiert, darunter eine große, von 33 Bundesstaaten gemeinsam eingereichte Klage.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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