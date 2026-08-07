Napoli will den Transfer von Gabriel Jesus perfekt machen

Der italienische Klub Napoli plant, seine Offensive im Sommer-Transferfenster grundlegend umzubauen. Da Stürmer Romelu Lukaku kurz vor dem Abschied steht, haben die Neapolitaner Arsenal-Angreifer Gabriel Jesus als Hauptziel ausgemacht. Goal.com und renommierte italienische Medien berichten darüber. Goal.com berichtet darüber.

Massimiliano Allegris Plan und Veränderungen in der Offensive

Laut Calciomercato will Cheftrainer Massimiliano Allegri den Kader im Stadio Diego Armando Maradona verstärken. Obwohl der italienische Coach plant, seine künftige Offensive um den dänischen Fußballer Rasmus Højlund aufzubauen, benötigt er einen hochklassigen Spieler als passenden Partner oder als Alternative.

Wie Corriere dello Sport berichtet, ist der brasilianische Stürmer Gabriel Jesus bereit, die Premier League zu verlassen und ein neues Kapitel in seiner Karriere aufzuschlagen. Das Interesse an dem 29-Jährigen ist groß, und die Verhandlungen zwischen den Parteien dürften bald an Fahrt aufnehmen. Der Londoner Klub bewertet seinen Spieler mit rund 20 Millionen Euro, doch Napoli versucht, den Preis mit Blick auf den Wechselwunsch des Spielers nach Italien zu senken.

Romelu Lukakus Zukunft und die Option Monaco

Der Transfer von Gabriel Jesus hängt weitgehend davon ab, ob Romelu Lukaku den Klub verlässt. Die Zukunft des 33-jährigen belgischen Stürmers in Neapel ist fraglich, nachdem sich das Verhältnis zur Vereinsführung verschärft hat.

Derzeit gilt der französische Klub Monaco als aussichtsreichster Bewerber um den erfahrenen Angreifer. Die Monegassen sehen ihn als geeigneten Ersatz für den US-Nationalspieler Folarin Balogun. Die Napoli-Führung will die Transferfrage schnell klären, um Gehaltsbudget freizumachen und neue Spieler registrieren zu können.

Sollte der Deal zustande kommen, wäre der Transfer für Gabriel Jesus eine hervorragende Gelegenheit, seine Karriere neu zu starten und sich in der italienischen Liga zu beweisen. Für den Spieler, der seinen Stammplatz bei Arsenal verloren hat, wirkt die Rolle als zentrale Figur in Allegris Projekt wie ein attraktives Angebot.