Atlético Madrid beginnt Arbeit am Transfer von Tottenhams Kapitän Cristian Romero

Atlético Madrid hat offizielle Gespräche aufgenommen, um Tottenhams Kapitän Cristian Romero zu verpflichten und die Abwehr weiter zu verstärken. Das Team von Diego Simeone hat es sich zur Priorität gemacht, den erfahrenen argentinischen Verteidiger im Sommer nach Madrid zu holen. Obwohl der Spieler erst im vergangenen August einen neuen Vierjahresvertrag beim Londoner Klub unterschrieben hat, wurde erwartet, dass er den Verein im Sommer verlässt. Darüber berichtet Goal.com .

Laut BBC Sport ist die Führung von Tottenham über das Interesse des La-Liga-Vertreters vollständig informiert, und erste Gespräche zwischen den Parteien haben begonnen. Bei der Einigung über die persönlichen Vertragsbedingungen mit Cristian Romero werden keine ernsthaften Probleme erwartet. Der Transfer könnte beschleunigt werden, da der Spieler selbst einem möglichen Vereinswechsel offenbar positiv gegenübersteht.

Die Haltung des Trainers und die Konkurrenz

Tottenhams Cheftrainer hat unmissverständlich erklärt, dass er Spielern, die den Verein verlassen möchten, keine Steine in den Weg legen wird. Der Trainer betonte, dass er ihre Entscheidung respektieren werde, wenn sie neue Herausforderungen annehmen wollten. Dieser Ansatz ermöglicht es Tottenhams Führung, offizielle Angebote von Atlético Madrid frei zu prüfen.

Atlético Madrid ist in diesem Transferkampf jedoch nicht allein. Laut GOAL.com zeigt auch Inter großes Interesse an dem Innenverteidiger. Der Serie-A-Gigant bemüht sich intensiv um die Verpflichtung des argentinischen Nationalspielers, und die Parteien bereiten sich darauf vor, schon bald in die entscheidende Phase der Verhandlungen über die Ablösesumme einzutreten.

Saisonbilanz und Pläne der Klubs

Die abgeschlossene Vereinssaison verlief für Cristian Romero etwas schwierig. Zwar sah er zweimal die Rote Karte und bereitete seiner Mannschaft dadurch Probleme, doch wegen einer Knieverletzung verpasste er das Saisonende. Dennoch ziehen seine internationale Erfahrung und seine konstanten Leistungen für die argentinische Nationalmannschaft weiterhin die Aufmerksamkeit großer Klubs auf sich. Tottenham arbeitet derzeit an einem neuen Fünfjahresvertrag für seinen Teamkollegen Micky van de Ven.

Für Atlético Madrid wäre dieser Transfer ein wichtiger Schritt, um die Zuverlässigkeit einer Abwehr zu erhöhen, die in der abgelaufenen La-Liga-Saison 44 Gegentore kassierte. Tottenham müsste seinerseits umgehend nach einem geeigneten Spieler suchen, der den Kapitän sofort ersetzen kann. Das würde den Klub zu schnellem Handeln auf dem Transfermarkt zwingen.