Juventus aus Turin hat eine Einigung über die Verpflichtung von Bolognas Innenverteidiger Jhon Lucumí erzielt. Laut Goal.com hat sich der Kolumbianer mit dem Turiner Traditionsklub auf die persönlichen Vertragsbedingungen geeinigt und einen Fünfjahresvertrag akzeptiert. Nun müssen die Parteien noch die abschließenden Verhandlungen über die Ablösesumme führen. Goal.com berichtet .

Im Transferpoker konnte Juventus mehrere englische Premier-League-Großklubs hinter sich lassen. Unter anderem hatten auch Chelsea und Manchester United Interesse an dem Verteidiger bekundet. Jhon Lucumí hatte jedoch seine Karriere bei der Turiner Mannschaft fortzusetzen zur Priorität erklärt.

Ein sportliches Projekt, das finanzielle Angebote übertraf

Nach Informationen von Tuttosport lehnte der Spieler deutlich lukrativere finanzielle Angebote anderer Vereine ab. Nottingham Forest war beispielsweise bereit, ihm ein um rund eine Million Euro höheres jährliches Nettogehalt zu zahlen. Trotzdem entschied sich der Verteidiger für einen Fünfjahresvertrag mit einem Jahresgehalt von 2,5 Millionen Euro ohne Boni.

Für die Entscheidung des Kolumbianers waren die Entschlossenheit der Juventus-Führung und das sportliche Projekt des Klubs ausschlaggebend. Die Möglichkeit, in europäischen Wettbewerben zu spielen, für einen Großklub aufzulaufen und in der Serie A zu bleiben, war ihm wichtiger als finanzielle Vorteile.

Lucumís Aufstieg und die Ablösesumme

Jhon Lucumís Ansehen stieg nach seinen überzeugenden Leistungen bei den jüngsten großen internationalen Turnieren stark an. Besonders seine Leistung, Cristiano Ronaldo in einem wichtigen Gruppenspiel aus dem Spiel zu nehmen, erregte die Aufmerksamkeit der Experten. Diese starken Auftritte blieben auch Juventus-Cheftrainer Luciano Spalletti nicht verborgen, der den Verteidiger zu seinem wichtigsten Ziel für die Verstärkung der Abwehr machte.

Bologna hatte seinen Leistungsträger mit einer Ausstiegsklausel über 28 Millionen Euro geschützt, deren Gültigkeit Mitte Juli ablief. Der Klub setzt den Wert des Innenverteidigers derzeit auf mindestens 25 Millionen Euro fest. Aufgrund der vertraglichen Situation des Spielers wird die endgültige Einigung zwischen den Vereinen jedoch sorgfältig abgestimmt.