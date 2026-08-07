Chelsea steht vor der Saison 2026/27 vor einem ernsthaften Kaderproblem. 25 Tage vor dem Ende des Sommer-Transferfensters ist der Kader der ersten Mannschaft auf 41 Spieler angewachsen. Der neue Cheftrainer des Klubs, Xabi Alonso, steht vor der gewaltigen Aufgabe, das Team grundlegend umzubauen und überzählige Spieler abzugeben. Das berichtet Goal.com berichtet .

Dass Chelsea in dieser Saison nicht an europäischen Wettbewerben teilnimmt, macht es noch schwieriger, den ohnehin zu großen Kader zu halten. Daher planen Vereinsführung und Trainerstab, den Kader in den kommenden Wochen durch Verkäufe oder Leihen auf eine angemessene Größe zu reduzieren.

Pläne zur Optimierung des Kaders

Solche Situationen sind an der Stamford Bridge in den vergangenen Jahren zur Normalität geworden. Zwar gewähren die Regeln der Premier League Spielern unter 21 Jahren sowie Absolventen der Klubakademie besondere Ausnahmen und erleichtern dadurch die Registrierung. Experten zufolge könnte die Arbeit mit so vielen Spielern jedoch die Stabilität der Mannschaft beeinträchtigen.

Laut der BBC will der spanische Trainer Xabi Alonso die Zahl der Spieler der ersten Mannschaft auf 25 reduzieren. Das bedeutet, dass bis Anfang September nicht weniger als 16 Spieler den Klub verlassen oder zu anderen Vereinen wechseln müssen.

Neue Regeln und die Lösung des Problems

Chelsea hatte in der Vergangenheit bereits Schwierigkeiten mit Spielern wie Raheem Sterling und Axel Disasi, die getrennt von der ersten Mannschaft trainierten und öffentlich als Teil der „Bomb Squad“ bekannt wurden. Später verbot die FIFA diese Praxis offiziell.

Die führenden Klubs der Welt sind nun gezwungen, solche problematischen Situationen ausschließlich durch den direkten Verkauf oder die Ausleihe von Spielern zu lösen. Auch Xabi Alonsos Trainerstab handelt im Rahmen dieser Regeln und will vor Saisonbeginn ein gesundes Konkurrenzklima im Kader schaffen.