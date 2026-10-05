Frau reicht Scheidung ein, weil ihr Ehemann nicht mit ihr verreist

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Frau reicht Scheidung ein, weil ihr Ehemann nicht mit ihr verreist

Eine Frau aus Schardscha hat sich an die Familienberatung gewandt, um die Scheidung einzureichen, da sie unzufrieden damit ist, dass ihr Ehemann kein Interesse daran zeigt, mit ihr zu reisen, spazieren zu gehen oder an Unterhaltungsaktivitäten teilzunehmen.

Dieser Fall wurde in den Medien der VAE diskutiert. Dr. Roziya Hassan Al Raysiy, Direktorin der Abteilung für Familienberatung bei den Gerichten von Schardscha, berichtete in einer Fernsehsendung über den Vorfall.

Laut Dr. Al Raysiy gab die Frau an, dass sie sich bereits zuvor an den Familienberatungsdienst gewandt habe. Sie erklärte, dass ihr Ehemann es vorziehe, hauptsächlich zu Hause zu bleiben, und wenig Interesse daran habe, sie zum Ausgehen, Entspannen oder auf Reisen mitzunehmen.

Die Frau betonte jedoch auch die positiven Eigenschaften ihres Mannes. Sie beschrieb ihn als großzügigen, geduldigen und gutmütigen Menschen. Dennoch bereitet ihr die Weigerung des Mannes, außerhalb des Hauses zu entspannen oder an Freizeitaktivitäten teilzunehmen, zunehmend Sorgen.

Vertreter der Abteilung für Familienberatung in Schardscha erklärten der Frau, dass sie ihre Freizeit auch mit ihren Geschwistern oder anderen Familienmitgliedern verbringen könne. Zudem rieten ihr die Experten, keine voreilige Entscheidung zur Scheidung zu treffen, nur weil es um dieses Thema geht.

Die Verantwortlichen betonten, wie wichtig gegenseitiges Verständnis, Kompromissbereitschaft und Respekt für die Wünsche des Partners im Eheleben sind. Sie wiesen darauf hin, dass Unterschiede im Lebensstil und in der Freizeitgestaltung den Familienfrieden nicht gefährden sollten.

Dr. Al Raysiy betonte, dass unterschiedliche Ansichten über den Lebensstil oder die Art der Erholung manchmal zu Unzufriedenheit und Missverständnissen führen können. Dennoch müsse nicht jede Meinungsverschiedenheit in einer Scheidung enden.

Die Expertin rief zudem dazu auf, nicht jede kleine Unstimmigkeit sofort zu einem rechtlichen oder familiären Konflikt eskalieren zu lassen. Insbesondere wenn keine schwerwiegenden Probleme vorliegen, sei es wichtig, kleine Differenzen nicht zu großen Streitigkeiten aufzubauschen.

Experten sind der Meinung, dass Kommunikation, Verständnis und Kompromissbereitschaft zwischen Ehepartnern entscheidend sind, um Probleme zu mildern, die durch unterschiedliche Ansichten im Leben entstehen können.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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