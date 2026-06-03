Spannungen im Nahen Osten eskalieren: USA und Iran tauschen Schläge aus

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Spannungen im Nahen Osten eskalieren: USA und Iran tauschen Schläge aus

Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten haben einen Siedepunkt erreicht. Das Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) kündigte offiziell einen massiven Raketen- und Drohnenangriff auf das Hauptquartier der 5. Flotte der US-Marine und mehrere strategische Militärbasen an.

Irans prominenter Press TV Sender berichtete, dass während dieser großen Militäroperation auch das Schiff namens 'Panaya', das direkt mit den USA verbunden ist, schwer angegriffen und ins Visier genommen wurde.

CENTCOM-Beamte: 'Dies ist eine Selbstverteidigungsmaßnahme'

Das US-Zentralkommando (CENTCOM) reagierte schnell auf diese Ereignisse und bestätigte, dass es die Vergeltungsschläge des Iran abgewehrt und einen Gegenangriff gestartet hat. Laut offizieller Angaben Washingtons führten die US-Streitkräfte präzise Schläge gegen militärische Einrichtungen auf der Insel Qeshm durch, einem strategischen Gebiet für Iran im Persischen Golf. Das Pentagon bezeichnete diese scharfe Eskalation lediglich als Notwendigkeit zur 'Verteidigung und zum Selbstschutz'.

Laut der CENTCOM-Erklärung führten amerikanische Verteidigungssysteme folgende Aktionen durch:

  • Luftverteidigung: Mehrere iranische ballistische Raketen und Kampfdrohnen, die auf US-Stützpunkte in Kuwait und Bahrain abzielten, wurden in der Luft abgefangen und zerstört.

  • Seeblockade: Ein großer Öltanker auf dem Weg zur Insel Kharg, dem Ölexportzentrum des Iran, wurde gestoppt und unter Kontrolle gebracht.

Lage im Konfliktgebiet: Explosionen und Luftalarm

Zuvor hatte die Teheraner Mehr Nachrichtenagentur berichtet, dass in der Nähe der Insel Qeshm laute Explosionen zu hören waren. Gleichzeitig heulten im Königreich Bahrain Luftalarmsirenen, und die Bewohner wurden aufgefordert, sofort Schutzräume aufzusuchen. Die kuwaitischen Streitkräfte meldeten ebenfalls die erfolgreiche Abwehr von Drohnen- und Raketenangriffen in ihrem Luftraum.

Politische Spannungen: Vor dem Hintergrund dieser bewaffneten Zusammenstöße wirft das offizielle Teheran dem Weißen Haus vor, bestehende Waffenstillstandsvereinbarungen und Verträge grob verletzt zu haben. Das iranische Außenministerium hat Gerüchte, dass die Hintergrundgespräche mit den USA vollständig ausgesetzt wurden, bisher nicht ausdrücklich dementiert.

Verhandlungen mit Donald Trump und Israel

Trotz dieser besorgniserregenden internationalen Lage betonte US-Präsident Donald Trump, dass die diplomatischen Kontakte und Verhandlungen mit dem Iran andauern.

Führer und Vertreter

Verhandlungsthema

Aktueller Status

Donald Trump (USA)

Beziehungen zum Iran

Kommunikation läuft weiter

Benjamin Netanjahu (Israel)

Tel Aviv-Beirut-Waffenstillstand

Waffenstillstandsbemühungen

Hisbollah-Vertreter

Libanon-Krise

Am Verhandlungstisch

Der Chef des Weißen Hauses fügte hinzu, dass er sich mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und Vertretern der libanesischen Hisbollah-Bewegung getroffen habe, und merkte an, dass derzeit ernsthafte Friedensbemühungen für einen vollständigen Waffenstillstand zwischen Tel Aviv und Beirut im Gange seien.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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