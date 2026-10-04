Xabi Alonso will Barcelona-Star Fermin Lopez zu Chelsea holen

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Xabi Alonso will Barcelona-Star Fermin Lopez zu Chelsea holen

Der Cheftrainer des FC Chelsea, Xabi Alonso, arbeitet an einem weiteren spektakulären Transfer, um das Mittelfeld des Teams zu verstärken. Der spanische Spezialist hat die Absicht, den 23-jährigen talentierten Mittelfeldspieler des FC Barcelona, Fermin Lopez, persönlich in seinen Kader zu holen.

Der spanischen El Nacional Publikation zufolge hat Alonso den Spielstil des Fußballers genau beobachtet und ihn als das „perfekt passende Puzzleteil“ für sein taktisches System identifiziert.

Warum ausgerechnet Fermin Lopez? Alonsos taktische Anforderungen

Der Londoner Coach sieht in dem 23-jährigen spanischen Mittelfeldspieler alle wesentlichen Qualitäten, die für den modernen Fußball in der Premier League erforderlich sind:

  • Hohe Intensität: Die Fähigkeit des Spielers, unermüdlich zu pressen und ein hohes Laufpensum zu absolvieren;

  • Schnelligkeit und Beweglichkeit: Die Fähigkeit, sich mit und ohne Ball schnell auf dem Platz zu bewegen und gegnerische Linien zu durchbrechen;

  • Fähigkeit zum Eindringen in den Strafraum: Das Potenzial, aus der zweiten Reihe überraschend in den gegnerischen Strafraum vorzustoßen, den finalen Schuss abzugeben und Angriffe mit einem Tor abzuschließen.

Alonso ist überzeugt, dass diese Qualitäten das Mittelfeldzentrum im neuen Projekt von Chelsea auf ein völlig neues Niveau heben werden.

Die Position des FC Barcelona: Ein Preis von nicht weniger als 120 Millionen Euro

Der katalanische Gigant hat nicht die Absicht, den Spieler, der aus der eigenen Akademie stammt, leichtfertig ziehen zu lassen. Die Führung der „Blaugrana“ betrachtet Lopez als einen der wichtigsten Grundpfeiler für die Zukunft des Teams:

  • Verhandlungspreis: Barcelona wird kein Angebot unter 120 Millionen Euro in Betracht ziehen;

  • Noch höhere Bewertung: Die Quelle fügt hinzu, dass die Katalanen den Transferpreis sogar noch weiter erhöhen könnten, sollte das Interesse der Londoner zunehmen.

Berichte über das Interesse von Chelsea an Fermin Lopez gab es bereits früher, doch die persönliche Initiative von Xabi Alonso dürfte diese Transfer-Saga zu einem der zentralen Themen der Transferperiode machen. Ob die Londoner bereit sind, eine solch enorme Summe zu zahlen oder nach alternativen Optionen suchen werden, wird der weitere Verlauf der Ereignisse zeigen.

Xabi AlonsoFermin LopezChelseaBarcelonaPremier League
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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