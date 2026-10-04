«Wir verneigen uns vor ihm»: Zidane spricht über Ronaldos Rücktritt aus der Nationalmannschaft

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«Wir verneigen uns vor ihm»: Zidane spricht über Ronaldos Rücktritt aus der Nationalmannschaft

Der 41-jährige legendäre Stürmer, der das Lager der portugiesischen Nationalmannschaft unter Aufsehen erregenden Umständen verlassen hat Cristiano Ronaldo Die Welle der Kontroversen um ihn hat die weltweite Fußballgemeinschaft erfasst. In dieser schwierigen Situation sandte der ehemalige Trainer des Star-Stürmers, Zinedine Zidane, der derzeit die französische Nationalmannschaft leitet, Worte des tiefen Respekts und der warmen Unterstützung an seinen ehemaligen Schützling.

Der französische Experte, der mit Real Madrid dreimal in Folge die Champions League gewann, betonte, dass Ronaldos Stellenwert im Weltfußball und seine beispiellose harte Arbeit über jeder Kontroverse stehen.

«Er hat mir geholfen, viele Titel zu gewinnen»

In seiner Stellungnahme erinnerte sich Zinedine Zidane an die goldenen Zeiten mit Ronaldo und äußerte folgendes aufrichtiges Bekenntnis:

«Wir müssen seinen gesamten fußballerischen Weg gebührend anerkennen. Ich bin stolz darauf, dass ich das Glück hatte, persönlich mit ihm in einem Team zu arbeiten.

Cristiano hat mir unschätzbar dabei geholfen, viele prestigeträchtige Trophäen und Titel zu gewinnen. Wir verneigen uns mit echtem, tiefem Respekt vor ihm. Ich werde immer all jenen Menschen mit größter Hochachtung begegnen, mit denen ich in meinem Leben zusammengearbeitet und Zeit verbracht habe».

Der Eklat in Portugal und die Entscheidung zum Rücktritt

Zidanes Aussage kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Ronaldo kurz davor steht, seine Karriere im Nationaltrikot auf dramatische Weise zu beenden:

  • Konflikt mit dem Cheftrainer: Der Stürmer des saudischen Klubs Al-Nassr hatte das Trainingslager der Nationalmannschaft vorzeitig verlassen, nachdem der portugiesische Nationaltrainer Jorge Jesus sein Versprechen nicht gehalten hatte und ihn auf die Bank setzen wollte.

  • Abschied von der Nationalmannschaft: Laut jüngsten Berichten der portugiesischen Presse hat der 41-jährige Kapitän, der in 234 Spielen 146 Tore erzielte und Weltrekorde aufstellte, beschlossen, nicht mehr für die Nationalmannschaft aufzulaufen.

Während in seiner Heimat scharfe Kritik und Diskussionen auf politischer Ebene andauern, erinnern andere die historische Größe von Cristiano alle noch einmal daran.

Cristiano RonaldoZinedine ZidanePortugiesische NationalmannschaftChampions LeagueFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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