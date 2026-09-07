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Deutschlands Die Wahlen zum Landtag von Sachsen-Anhalt haben ein wahres politisches Erdbeben auf der nationalen und europäischen politischen Bühne ausgelöst. Nach Auszählung von 100 Prozent der Stimmen erreichte die oppositionelle AfD 43,8 Prozent, ließ ihre Konkurrenten weit hinter sich und errang einen historischen Sieg. Experten werten dieses Ergebnis als schwere Niederlage für die traditionelle deutsche Politik und die amtierende Regierungskoalition.

Wahlergebnisse: Unerwartete Revanche der AfD und schwierige Lage der Konkurrenten

Nach den offiziellen Endergebnissen der Landeswahlleitung verteilt sich das Kräfteverhältnis wie folgt:

Absoluter Triumph der AfD: Die oppositionellen rechten Kräfte wurden mit 43,8 Prozent der Stimmen zur stärksten Kraft im Parlament und erzielten ein Rekordergebnis in der Geschichte der Region;

Christdemokraten mit großem Abstand auf Platz zwei: Die Christlich Demokratische Union (CDU) landete mit nur 17,2 Prozent auf dem zweiten Platz und liegt damit über 26 Prozent hinter der stärksten Partei;

Zusammenbruch der Regierungskoalition: Die Sozialdemokratische Partei (SPD) unter Führung des Bundeskanzlers rutschte mit einem enttäuschenden Ergebnis von nur 9,3 Prozent auf den dritten Platz ab;

Grüne und Linke an der Grenze: Die Grünen erhielten 8,9 Prozent, die Partei Die Linke 8,6 Prozent der Stimmen;

Erfolg von Sahra Wagenknecht: Das neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), das schnell große Aufmerksamkeit erregte, erreichte 5,3 Prozent und übersprang damit erfolgreich die 5-Prozent-Hürde.

77,8 Prozent Wahlbeteiligung: Unzufriedenheit treibt Bürger an die Urnen

Die politischen Debatten in Sachsen-Anhalt waren von beispielloser Intensität:

Hohe Beteiligung: 77,8 Prozent der Bürger nahmen an der Wahl teil – eine solch hohe Beteiligung wird auf die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der aktuellen Politik und den Wunsch nach Veränderung zurückgeführt;

Großer Wettbewerb: Insgesamt kämpften 16 politische Parteien und 398 Kandidaten um die Abgeordnetenmandate.

Alarmzeichen für Berlin und bundesweite Auswirkungen: Was passiert jetzt?

Dieser Sieg in Sachsen-Anhalt beschränkt sich nicht nur auf die Grenzen einer Region:

Neue Tests am 20. September: Internationale Analysten gehen davon aus, dass dieses Ergebnis direkte Auswirkungen auf die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und zum Landtag von Mecklenburg-Vorpommern am 20. September haben wird;

Welle rechter Kräfte in Europa: Dieser politische Wandel in Deutschland wird den öffentlichen Druck auf Berlin in Bezug auf Migrationspolitik, Energiepreise und Ukraine-Hilfen massiv erhöhen;

Bundesweite Krise: Der deutliche Vormarsch der AfD bei den Landtagswahlen könnte die Regierungsarbeit für die Bundesregierung erschweren und den Druck auf vorgezogene Neuwahlen erhöhen.

Glauben Sie, dass der Sieg der AfD mit 43,8% ein Zeichen dafür ist, dass die Menschen der Migrations- und Wirtschaftspolitik überdrüssig sind, oder beginnt in Europa eine neue politische Ära? Kann dieses Ereignis die Außenpolitik Deutschlands und der EU grundlegend verändern? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!