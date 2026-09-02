Die diplomatischen Beziehungen zwischen Moskau und Berlin haben einen kritischen Punkt erreicht. Die deutschen Behörden, die Moskau eine Verwicklung in einen Vorfall am Flughafen Leipzig vorwerfen, haben den Betrieb des russischen Generalkonsulats in Bonn sowie des Russischen Hauses der Wissenschaft und Kultur in Berlin eingestellt. Das russische Außenministerium gab am 2. September eine offizielle Erklärung ab, in der es diese Entscheidung als „offene Provokation“ verurteilte und vor entschlossenen Gegenmaßnahmen gegen Berlin warnte.

Deutscher Diplomat ins russische Außenministerium einbestellt

Infolge des Konflikts wurde Bernd Finke, Geschäftsträger der Bundesrepublik Deutschland in Russland, dringend in das russische Außenministerium einbestellt. Während des Gesprächs wies Moskau alle Vorwürfe Berlins kategorisch zurück:

Die russische Seite bezeichnete die Versuche, Moskau mit dem angeblichen Vorfall am Flughafen Leipzig in Verbindung zu bringen, als völlig erfunden und grundlos;

Die Entscheidung zur Schließung des Generalkonsulats in Bonn und des Kulturzentrums in Berlin wurde als weiterer Schritt gewertet, der darauf abzielt, das Fundament der bilateralen Beziehungen, das über Generationen von Diplomaten aufgebaut wurde, vollständig zu zerstören;

Es wurde betont, dass Berlin bewusst den Weg der Eskalation gewählt habe, und offiziell erklärt, dass diese Handlungen nicht unbeantwortet bleiben werden und Moskau entschlossene Maßnahmen ergreifen werde.

Interne Krise und externe Anschuldigungen: Putins Einwand gegen Merz

Der russische Präsident Wladimir Putin kommentierte die jüngsten Schritte Berlins und betonte, dass hinter der außenpolitischen Aggressivität Deutschlands schwerwiegende interne Probleme des Landes stünden.

Laut Putin erfolgen die antirussischen Erklärungen und Entscheidungen vor dem Hintergrund eines sinkenden Lebensstandards der deutschen Bevölkerung und eines drastischen Vertrauensverlusts in den Bundeskanzler Friedrich Merz Er betonte, dass die aktuelle deutsche Führung ihre nationalen Interessen eher verkaufe, anstatt sie zu schützen. Es wurde angemerkt, dass das Hauptziel der Anschuldigungen gegen Moskau wegen „hybrider Angriffe“ darin bestehe, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Landes und die Konfrontationspolitik gegenüber Russland vor der deutschen Bevölkerung zu rechtfertigen.

Der Abbruch der kulturellen und konsularischen Beziehungen zwischen Berlin und Moskau bleibt einer der tiefsten Punkte in der Geschichte der diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Großmächten.

Glauben Sie, dass diese diplomatische Spannung zwischen Deutschland und Russland bis zu einem vollständigen Abbruch der Beziehungen führen wird, oder werden Berlin und Moskau einen Kompromiss finden? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren mit!