US-Präsident Donald Trump nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un hat bestätigt, dass er noch in diesem Jahr ein weiteres Treffen mit ihm abhalten will. Im Gespräch mit Journalisten vor dem Weißen Haus räumte der Präsident die nuklearen Fähigkeiten Nordkoreas ein und erklärte, er sei bereit, die Beziehungen zu Pjöngjang durch persönliche Diplomatie wiederherzustellen.

„Er verfügt über 57 mächtige Atomwaffen“: Trumps Aussage

Der US-Präsident bewertete seine Beziehung zum nordkoreanischen Machthaber positiv und betonte, wie wichtig der Faktor Führung bei der Lösung des Atomproblems sei:

„Ja, ich werde mich auf jeden Fall mit ihm treffen. Kim Jong Un und ich haben ein gutes Verhältnis. Er verfügt über 57 sehr mächtige Atomwaffen. Das hätte eigentlich nie zugelassen werden dürfen, aber jetzt besitzt er diese Waffen. Ich kenne ihn sehr gut. Wenn wir einen klugen Präsidenten haben, wird es für ihn gut laufen. Wenn der Anführer töricht ist, funktioniert nichts. Kim Jong Un hat mich immer mit großem Respekt behandelt“, sagte Donald Trump.

Chronik der Gespräche zwischen Trump und Kim Jong Un

Kennzahl Historische Fakten und das erwartete Treffen Anzahl der bisherigen Treffen Insgesamt 3-mal (1 Treffen 2018 und 2 Gipfeltreffen 2019) Grund für die Aussetzung der Verhandlungen Uneinigkeiten über die Demontage der nuklearen Infrastruktur und die Aufhebung der Sanktionen Nordkoreas derzeitige Fähigkeiten Laut Trumps Aussage ungefähr 57 Atomsprengköpfe Zeitpunkt des neuen Treffens Die Herbstmonate 2026 (The Wall Street Journal) Hauptziel Wiederaufnahme der festgefahrenen Verhandlungen über Pjöngjangs Atomprogramm

Neuer historischer Gipfel im Herbst erwartet

The Wall Street Journal berichtet, dass die Trump-Regierung in diesem Herbst ein direktes Treffen organisieren will, um den festgefahrenen Dialog mit Pjöngjang über dessen Atomprogramm wiederzubeleben.

Anfang dieser Woche wurde bekannt, dass der nordkoreanische Machthaber positiv auf Washingtons Gesprächsangebot reagiert hat. Experten zufolge könnte ein viertes persönliches Treffen eine neue Chance bieten, die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel zu verringern und die globale Sicherheit zu stärken.

Glauben Sie, dass das erwartete neue Treffen zwischen Donald Trump und Kim Jong Un dazu führen wird, dass Nordkorea seine Atomwaffen aufgibt, oder wird es wie zuvor ergebnislos enden?

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