Donald Trump sprach über Prioritäten auf dem Mond und amerikanische Weltraumpläne

US-Präsident Donald Trump veröffentlichte auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social einen symbolischen Beitrag, der auf geopolitische Ansprüche auf dem Mond hindeutet. Laut ixbt.com teilte er ein Bild mit der US-Flagge vor der Mondoberfläche und der Aufschrift „The Moon Is Ours“. Obwohl diese Erklärung ohne offizielle Erläuterung veröffentlicht wurde, verdient sie vor dem Hintergrund der jüngsten Schritte in Washingtons Weltraumstrategie ernsthafte Aufmerksamkeit. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten.

Dieser Beitrag fällt in eine Zeit verstärkter Aktivitäten des US-Führers im Weltraumsektor. Insbesondere wurde zuvor berichtet, dass die Gründung einer US National Space Academy geplant sei, um qualifizierte Fachkräfte für die NASA, staatliche Strukturen und die Space Force auszubilden. Solche Initiativen zielen darauf ab, die Vorherrschaft des Landes in der Weltraumforschung und -industrie zu festigen.

Weltraumpläne und Zeitpläne

Die von Trump geführte Regierung beabsichtigt, ehrgeizige Pläne im Bereich der Astronautik umzusetzen. Im Juli 2025 kündigte der US-Führer einen baldigen Flug zum Mars an und bezeichnete den Mond als eine der wichtigsten Prioritäten für das Land. Im selben Monat versprach der US-Verkehrsminister, dass Vertreter des Landes noch vor Ende der aktuellen Amtszeit des Weißen Hauses den Erdtrabanten betreten würden.

Darüber hinaus unterzeichnete Donald Trump im Dezember 2025 ein spezielles Dekret, das eine Rückkehr zur Mondwelt vorsieht. Gemäß diesem Dokument wurde die Aufgabe gestellt, bis 2028 Astronauten auf den Mond zurückzubringen und bis 2030 eine permanente Basis dort zu errichten. Diese Schritte werden als strategische Maßnahmen bewertet, die darauf abzielen, die Position der USA im Weltraumrennen weiter zu stärken.