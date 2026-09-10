Schwerer Waldbrand in Antalya: 720 Menschen evakuiert

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Schwerer Waldbrand in Antalya: 720 Menschen evakuiert

Ein schwerer Waldbrand in der türkischen Provinz Antalya hat die öffentliche Sicherheit ernsthaft gefährdet. Das in Aksu ausgebrochene Feuer breitete sich aufgrund starker Winde auch auf das Gebiet Kepez aus.

Aufgrund des Notfalls wurden 254 Haushalte geräumt und 720 Bewohner an sichere Orte gebracht.

Ein heftiger Waldbrand wütet nachts in den Bergen.

Infolge des Brandes wurden 8 Personen verletzt. Zwei von ihnen wurden wegen Beinverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die anderen sechs erhielten medizinische Hilfe direkt vor Ort.

Ein von Flammen und dichtem Rauch bedeckter Waldbrand auf den Hügeln über der Stadt bei Nacht.

Mehr als tausend Einsatzkräfte sind an den Löscharbeiten beteiligt. Zudem werden Flugzeuge, Hubschrauber und Spezialausrüstung zur Brandbekämpfung eingesetzt.

Aufgrund des Feuers kam es in einigen Gebieten zu Stromausfällen und Unterbrechungen der Mobilfunkdienste.

Nach vorläufigen Informationen haben die Flammen ein Gebiet von fast 160 Hektar erfasst. Da das Feuer jedoch noch nicht vollständig gelöscht ist, steht das endgültige Ausmaß des Schadens noch nicht fest.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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