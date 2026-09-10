Pflanzen für die Mondbasis bekannt gegeben

Für zukünftige Weltraumeinrichtungen, einschließlich der Mondbasis, ist der Anbau von vier für den Menschen essenziellen landwirtschaftlichen Nutzpflanzen geplant. Dieses Projekt ist entscheidend für die Sicherstellung der Nahrungsmittelversorgung bei langfristigen Weltraumexpeditionen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut der Publikation ixbt.com wurde dies von Margarita Levinskikh, wissenschaftliche Sekretärin des Instituts für biomedizinische Probleme der Russischen Akademie der Wissenschaften und Doktor der Biowissenschaften, bekannt gegeben. Der Expertin zufolge ist für zukünftige Mondbasen der Anbau von Weizen, Paprika, Tomaten und verschiedenen Kräutern vorgesehen.

Die Pflege von Pflanzen unter Weltraumbedingungen birgt jedoch ihre eigenen Komplexitäten. An die Weltraumumgebung angepasste Pflanzen müssen nicht nur rauen Bedingungen standhalten, sondern auch strenge physikalische Parameter wie bestimmte Abmessungen erfüllen.

Experimente und erzielte Ergebnisse

Im Rahmen des Projekts „V kosmos so svoim pomidorom“ führten russische und belarussische Schüler in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern des Instituts für biomedizinische Probleme Forschungen durch. Im Rahmen des Projekts wurden Samen der Sorten „Pinnokio“, „Groshik“, „Donetskiy“ und „Bichye serdse“ getestet.

Diese Samen wurden im August-September 2025 an Bord des Biosatelliten „Bion-M“ Nr. 2 in den Weltraum geschickt. Nach der Rückkehr zur Erde wurden die im Weltraum gewesenen Samen zusammen mit Kontrollproben von der Erde zum Keimen gebracht.

Wissenschaftler untersuchten sorgfältig die Auswirkungen von Schwerelosigkeit, extremen Temperaturen und kosmischer Strahlung auf die Pflanzen. Die Studien zeigten, dass die Tomatensamen, die aus dem Weltraum zurückkehrten, ihre primären biochemischen Eigenschaften vollständig beibehalten haben.

Zukünftige wissenschaftliche Pläne

Dennoch stellten die Wissenschaftler während der Forschung fest, dass einige Veränderungen auf molekularer Ebene stattgefunden haben. Es wurde deutlich, dass der Einfluss kosmischer Strahlung und der rauen Umgebung nicht spurlos blieb.

Margarita Levinskikh merkte an, dass in Zukunft Veränderungen auf Ebene des genetischen Apparats bei einigen dieser Samen nicht ausgeschlossen werden können. Experten betonen, dass die Untersuchung solcher Faktoren als grundlegendes Fundament für zukünftige Weltraumflüge dienen wird.