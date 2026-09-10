Trump hat erklärt, wann der Krieg mit dem Iran enden wird

US-Präsident Donald Trump hat eine Erklärung dazu abgegeben, wann der laufende Krieg mit dem Iran enden könnte. Er sagte, der Krieg könne nach den US-Zwischenwahlen am 3. November dieses Jahres enden. Dies teilte er Journalisten am 9. September auf der Joint Base Andrews in der Nähe von Washington mit.

Trump betonte, dass der Iran nicht in der Lage sei, den Krieg lange fortzusetzen. Der US-Präsident erklärte zudem, dass Teheran versuche, die Wahlen zu beeinflussen.

„Ich denke, der Krieg wird nach der Wahl enden, weil sie es nicht mehr aushalten können. Sie sind verzweifelt und versuchen, die Wahl zu beeinflussen“, sagte Trump.

Gleichzeitig schloss er die Möglichkeit von Verhandlungen mit dem Iran nicht völlig aus. Der Präsident sagte, dass Washington derzeit keine solchen Verhandlungen diskutiere, eine solche Möglichkeit in Zukunft jedoch bestehen könnte.

„Verhandlungen sind möglich, aber das ist nicht das, was wir derzeit in Betracht ziehen“, sagte der US-Staatschef.

Trump deutete auch an, dass die US-Militäroperationen gegen den Iran fortgesetzt würden. Auf die Frage von Journalisten zu den Angriffen antwortete er kurz: „Sie werden noch mehr davon sehen.“

Es wurde berichtet, dass Teheran nach einem US-Angriff auf fünf iranische Öltanker erklärt habe, 10 Schiffe in der Nähe der Straße von Hormus ins Visier genommen zu haben. Aufgrund der zunehmenden Spannungen in der Region stieg der Preis für Brent-Rohöl auf über 100 Dollar pro Barrel.

Trump ist der Ansicht, dass ein Ende des Krieges auch zu einem Sinken der Ölpreise führen wird. Er erklärte, er erwarte, dass die Ölpreise nach den US-Zwischenwahlen schnell fallen werden.