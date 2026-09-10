Apples neues Smartphone iPhone Duo vorgestellt

Apples lang erwartetes erstes faltbares Gerät, das iPhone Duo, steht kurz vor der Markteinführung und die Diskussionen um das Gadget reißen nicht ab. Laut ixbt.com war eine der Fragen, die die Nutzer vor der Produktvorstellung am meisten interessierte, die Knickfalte auf dem Innendisplay, die nach wie vor das berühmte hartnäckige Problem darstellt. Apple versucht, diese Frage nicht direkt zu beantworten und lenkt die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit stattdessen auf andere Aspekte. Dies berichtet Nachrichten Quelle.

Auf der FAQ-Seite der offiziellen Website des Unternehmens gibt es eine spezifische Frage zur Knickstelle auf dem Innendisplay des iPhone Duo. Dort wird offen gefragt: „Gibt es eine Knickstelle auf dem Innendisplay des iPhone Duo?“ Die offizielle Antwort von Apple beschränkt sich jedoch darauf, zu betonen, dass der Bildschirm „überraschend flach und glatt“ sei, ohne direkt zu bestätigen, dass absolut keine Naht oder Spur vorhanden ist.

Technische Lösungen und Bildschirmfunktionen

In den Pressemitteilungen zum Gerät betont Apple, dass ein spezielles Display mit Nanotextur dazu beigetragen soll, das Erscheinungsbild der Knickfalte zu minimieren. Zudem enthalten die Dokumente keine genauen Zahlen darüber, für wie viele Zyklen der Bildschirm ausgelegt ist. Dennoch wird angegeben, dass der von Ingenieuren entwickelte neue Scharniermechanismus einen sanften und ausgewogenen Widerstand für eine lange Lebensdauer bietet.

Berichten zufolge besteht dieser komplexe Mechanismus aus mehr als hundert Einzelkomponenten. Um die strukturelle Integrität des iPhone Duo-Modells zu gewährleisten, wurden zudem spezielle Rippen und eine robuste Titanplatte unter dem Display verbaut. Es wird erwartet, dass diese technischen Lösungen dazu beitragen, das Gadget im täglichen Gebrauch widerstandsfähig zu machen.

Reale Situation und erste Eindrücke

Laut ixbt.com zeigten Fotos des iPhone Duo in den Händen der ersten Nutzer, die das Gerät bereits getestet haben, jedoch ein anderes Bild. Insbesondere wurde festgestellt, dass die Knicklinie auf dem großen 7,6-Zoll-Innendisplay deutlich sichtbar ist. Trotzdem bewerten Experten und Nutzer im Internet die hohe Leistung der Benutzeroberfläche und die schönen Animationen zwischen den Bildschirmen positiv.

Vor dem Hintergrund dieser wichtigen Innovationen in der Technologiewelt haben die Verkaufsprozesse bereits begonnen. Insbesondere auf dem russischen Markt können ab heute offiziell Vorbestellungen für die Modelle iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max und das neue iPhone Duo aufgegeben werden. Der Erfolg dieses faltbaren Geräts auf dem Weltmarkt und wie es von den Nutzern angenommen wird, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.