Professionelles Fotografie-Set für das Flaggschiff Vivo X500 Pro Max vorgestellt

Vivo hat offiziell ein exklusives Zubehörset für sein kommendes Flaggschiff, das Smartphone Vivo X500 Pro Max, vorgestellt. Wie ixbt.com berichtet, erweitert dieses neue Set die fotografischen Möglichkeiten des Geräts erheblich, lässt es mit professionellen Kameras konkurrieren und hebt es deutlich von anderen führenden Marken auf dem Markt ab. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Laut einem von der Firma veröffentlichten speziellen Video wurde der berühmte chinesische Musiker und Schauspieler Jay Chou zum neuen Markenbotschafter für den Bereich mobile Fotografie von Vivo ernannt. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, die Kamerafähigkeiten der Marke weiter zu popularisieren.

Professionelles Zubehör und einzigartige Funktionen

Das spezielle mobile Fotografie-Set für das Smartphone enthält zwei Telekonverter, eine Schutzhülle sowie einen professionellen Griff, der eine komfortablere Nutzung des Geräts ermöglicht. Dieser ergonomische Griff verwandelt ein normales Telefon in ein professionelles Aufnahmegerät.

Einer der bemerkenswertesten Aspekte des Zubehörsets ist der zusätzliche Bildschirm, der magnetisch an der Rückseite befestigt wird. Dieses kleine Display dient als praktischer Videosucher für die Aufnahme hochwertiger Selfies mit der Hauptkamera.

Design und erwartetes Veröffentlichungsdatum

Das äußere Design des Geräts ähnelt den Modellen der vorherigen Generation und behält den großen kreisförmigen Kamerablock auf der Rückseite bei. In der Mitte dieses optischen Moduls befindet sich das markante blaue Zeiss -Logo, das auf die hohe Qualität der Optik hinweist.

Zuvor hatte Vivo offiziell das Design von drei neuen Modellen der X500-Serie angekündigt. Die vollständige Vorstellung der Smartphones der X500-Serie ist für den 21. September dieses Jahres in China geplant.

Es wird erwartet, dass auf der Präsentationsveranstaltung nicht nur die Smartphones, sondern auch die Smartwatch Vivo Watch 6 und die kabellosen Ohrhörer Vivo Buds Clip der Öffentlichkeit vorgestellt werden.