In Indien rollte ein Mann 5 Kilometer weit zu einem Tempel

In der indischen Stadt Chitrakoot erregte die Art und Weise, wie ein Mann einen Tempel erreichte, viel Aufmerksamkeit. Ein in den sozialen Medien verbreitetes Video zeigt, wie er eine Strecke von fast 5 Kilometern rollend zurücklegt.

Es stellte sich heraus, dass der Mann diese ungewöhnliche religiöse Handlung vollzog, um den Kamadgiri-Tempel zu erreichen. Dies ähnelt dem Shayana Pradakshinam Ritual, das im Hinduismus als Symbol für Glauben, Demut und Hingabe gilt.

Unterwegs legten Begleiter des Mannes weiche Matratzen vor ihn. Auf diese Weise bewegte er sich rollend über Matratzen und nicht direkt auf dem Asphalt.

Dem lokalen Glauben zufolge gilt Kamadgiri als einer der heiligen Orte, die mit Lord Rama verbunden sind. Aus diesem Grund führen Besucher dieser Gegend verschiedene religiöse Rituale durch.

Das Video des Vorfalls verbreitete sich in den sozialen Medien und stieß auf großes Interesse bei den Nutzern.