Laptop-Diebstahl führt berühmten Schauspieler zur Polizei

Ein berühmter türkischer Theaterschauspieler, Okan Karajan, steht im Verdacht, während einer Veranstaltung im Istanbuler Stadtteil Sisli einen Laptop von einem Tisch mitgenommen zu haben. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet, wie "Haberler" berichtete.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich der Vorfall am 27. Februar in der Darulaceze-Straße im Viertel Sisli Merkez ereignete. Eine Person namens E.Sh.A. erstattete am 2. März Anzeige bei der Polizei und gab an, dass sein Laptop während der Veranstaltung verschwunden sei.

Der Kläger stellte den Strafverfolgungsbehörden auch Aufnahmen der Überwachungskamera zur Verfügung, die den Vorfall zeigen. Er behauptete, dass Okan Karajan den Computer mitgenommen habe.

Polizeibeamte untersuchten die Aufnahmen der Überwachungskameras sorgfältig und identifizierten die Person, die den Laptop mitgenommen hatte, als Okan Karajan. Der Schauspieler gab in seiner Aussage gegenüber der Polizei an, dass er den Laptop nicht mit der Absicht gestohlen habe, ihn zu entwenden, sondern ihn

versehentlich mitgenommen habe. versehentlich mitgenommen habe erklärte er.

Laut Karajan kam E.Sh.A. einige Tage nach dem Vorfall, am 1. März, zusammen mit drei weiteren Personen zu ihm. Der Schauspieler behauptete, sie hätten ihn angegriffen und verprügelt.

Seinen Angaben zufolge hätten diese Personen ihn gewaltsam mitgenommen und in den Kofferraum eines Autos gesperrt. Dann hätten sie ihn im Auto mit einem Pistolengriff fünfmal auf den Kopf geschlagen.

Karajan wertete diesen Vorfall als Gewalt und Nötigung gegen seine Person. Er sagte auch, dass dieser Vorfall nach dem Streit um den Computer stattgefunden habe.

Die Mutter des Schauspielers widersprach seinen Aussagen

Die Mutter von Okan Karajan, I.K., wies die Behauptungen ihres Sohnes jedoch zurück. Sie sagte, dass Okan am Tag des Vorfalls nach einem Iftar-Essen mit einem Computer nach Hause gekommen sei und ihr erzählt habe, dass ihm der Laptop geschenkt worden sei.

Nach Angaben seiner Mutter habe sie den Laptop einige Tage später selbst der Person übergeben, die ihn abholen kam.

I.K. erklärte, dass Okan sein Zimmer überhaupt nicht verlassen habe, niemand ihn gewaltsam aus dem Haus geholt habe und er nicht geschlagen worden sei.

Die Mutter des Schauspielers erwähnte auch, dass ihr Sohn psychische Probleme habe. Ihr zufolge sei sein Verhalten instabil geworden, da er seine Medikamente seit einiger Zeit nicht mehr regelmäßig einnehme.

Okan Karajan wurde wegen des Verbrechens des "offenen Diebstahls" festgenommen und am 7. März dem Gericht vorgeführt.Nach der Vorführung beim Gericht wurde er jedoch wieder freigelassen.

Die derzeit verbreiteten Aufnahmen der Überwachungskamera zeigen, wie Karajan telefoniert, den Laptop auf dem Tisch begutachtet, ihn dann unter den Arm klemmt und den Tatort verlässt.

Bisher gehen die Aussagen der Parteien zu diesem Vorfall weit auseinander. Während der Schauspieler behauptet, er habe den Laptop versehentlich mitgenommen, identifizierte die Polizei Karajan anhand der Kameraaufnahmen als den Täter. Gleichzeitig wurden auch die Behauptungen des Schauspielers über die gegen ihn ausgeübte Gewalt bekannt.