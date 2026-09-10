22-Jähriger gesteht Diebstahl von 181 Mio. Pfund in Bitcoin mit krimineller Bande

Ein 22-Jähriger, einer der Anführer eines großen kriminellen Netzwerks im Bereich Kryptowährungen, Malone Lam hat zugegeben, am Diebstahl von Bitcoin beteiligt gewesen zu sein. Lam, ein Staatsbürger Singapurs, leitete ein internationales Cyberkriminalitäts-Netzwerk, das es auf wohlhabende Krypto-Investoren abgesehen hatte.

Die kriminelle Gruppe gab die gestohlenen Gelder für Luxusautos, teure Immobilien, Privatjets und ausschweifende Partys aus. Im Internet nutzte Lam Pseudonyme wie „Anne Hathaway“, „$$$“ und „King Greavy“.

Bei einem der größten Angriffe des Netzwerks stahlen Lam und seine Komplizen einem Opfer über 4.100 Bitcoin, die zum damaligen Zeitpunkt einen Wert von über 181 Millionen Pfund oder 245 Millionen Dollar hatten.

Die Gruppe nutzte komplexe „Social Engineering“-Betrugsmaschen gegen wohlhabende Krypto-Besitzer. Sie brachten Opfer durch Täuschung dazu, Zugangsdaten preiszugeben, die den Zugriff auf ihre Krypto-Wallets ermöglichten, wie Need To Know berichtete.

Während des Diebstahls im August 2024 gaben sich zwei von Lams Komplizen als Vertreter von Google und der Krypto-Börse Gemini aus. Das Opfer in Washington gewährte ihnen Zugriff auf sein Google Drive und nannte Sicherheitscodes. Daraufhin erbeutete die kriminelle Gruppe über 4.100 Bitcoin.

Die Kriminellen versuchten, die gestohlene Kryptowährung zu waschen, und begannen, die Gelder für ein dekadentes Leben auszugeben. Laut Gerichtsdokumenten gab Lam in einer einzigen Nacht über 569.000 Dollar in einem Nachtclub in Los Angeles aus.

Laut FBI gehörten zu seinen Anschaffungen eine 2-Millionen-Dollar-Uhr und über 30 Luxusautos, darunter maßgefertigte Porsche, Lamborghini und Ferrari-Modelle.

Andere Mitglieder des Netzwerks mieteten Luxusvillen in Miami, Los Angeles und den Hamptons, reisten mit Privatjets und engagierten Personenschützer. In Nachtclubs wurden sogar Luxustaschen im Wert von Zehntausenden Dollar verteilt.

Laut dem US-Justizministerium wurde das kriminelle Unternehmen spätestens im Oktober 2023 gegründet. Die Mitglieder übernahmen Aufgaben wie die Identifizierung reicher Opfer, das Führen von Betrugstelefonaten, das Hacken von Datenbanken und das Waschen der Beute. Einige stehen zudem im Verdacht, in die Häuser der Opfer eingebrochen zu sein, um an Zugangsdaten für Krypto-Wallets zu gelangen.

Malone Lam am 8. September bekannte sich vor einem Bundesgericht in Washington in einem Anklagepunkt der Verschwörung zur Beteiligung an einer RICO-kriminellen Vereinigung schuldig. Er ist einer von 18 in diesem Fall angeklagten Personen und der elfte Beschuldigte, der ein Geständnis ablegte.

US-Staatsanwältin Jeanine Ferris Pirro betonte, dass man Cyberkriminelle identifizieren und zur Rechenschaft ziehen werde. Sie erklärte, Lam habe ein internationales Netzwerk geleitet und sei an der Täuschung von Menschen sowie am Diebstahl von Kryptowährungen in Millionenhöhe beteiligt gewesen.

Lam könnten bis zu 20 Jahre Haft drohen . Die nächste Anhörung in seinem Fall ist für den 8. Dezember angesetzt.