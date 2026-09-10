119-jähriger Mann könnte der älteste Mensch der Welt sein

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119-jähriger Mann könnte der älteste Mensch der Welt sein

Costa-Ricaner Jose Flores könnte mit 119 Jahren der älteste Mann der Welt werden. Laut seiner Familie und offiziellen Dokumenten ist Flores 119 Jahre alt. Sein Geburtsdatum wurde jedoch international noch nicht bestätigt. Experten untersuchen derzeit historische Dokumente.

Flores lebt in einem einfachen Holzhaus in der Stadt Sardinal, etwa 20 Minuten von der Pazifikküste Costa Ricas entfernt. Er verbringt seine Tage mit Ausruhen, dem Essen von Mahlzeiten, die seine Enkelin zubereitet, und dem Armdrücken mit ihr.

Sardinal liegt auf der Halbinsel Nicoya, einer Region, die als eine der fünf „Blauen Zonen“der Welt bekannt ist, in denen Menschen ein langes und gesundes Leben führen. Die Einheimischen führen ihre Langlebigkeit auf kalzium- und magnesiumreiches Wasser, eine Ernährung auf Basis von Mais und Bohnen, körperliche Arbeit und starke familiäre Bindungen zurück.

Joses Enkelin und Betreuerin, Hellen Flores, sagt, dass ihr Großvater, der sein ganzes Leben auf dem Land gearbeitet hat, jetzt ein „friedliches und glückliches“ Leben führt. Er erinnert sich manchmal an vergangene Ereignisse, macht Witze und sagt, dass die Familie eines der Geheimnisse für ein langes Leben sei.

Ein älterer Mann in einem blauen Hemd sitzt an einem Tisch und isst.

Der Gründer des Vereins zur Erforschung der Langlebigkeit auf der Halbinsel Nicoya, Jorge Vindas , betonte ebenfalls, dass familiäre und soziale Bindungen, Spiritualität, körperliche Aktivität, gesunde Ernährung und ein ruhiger Lebensstil wichtig für die Langlebigkeit seien.

Laut Flores' Ausweis wurde er am 11. Juli 1907 geboren. Experten prüfen seine Geburts- und Taufscheine sowie andere Dokumente aus seinem späteren Leben. Es wird erwartet, dass sie von internationalen Organisationen wie Guinness World Records bestätigt werden .

Sollte das Alter von Flores offiziell bestätigt werden, könnte dies ein großer Stolz für seine Familie und Costa Rica sein. Er hat 8 Kinder, 23 Enkel, 25 Urenkel und einen Ururenkel.

Derzeit ist die britische Staatsbürgerin Ethel Caterham als ältester lebender Mensch der Welt anerkannt. Sie wurde am 21. August 1909 in Hampshire, England, geboren und wurde 2026 117 Jahre alt. Sie erhielt diesen Status, nachdem die brasilianische Nonne Inah Canabarro Lucas im April 2025 verstorben war.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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