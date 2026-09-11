An einem der wichtigsten Punkte der Weltpolitik spitzt sich ein weiterer geopolitischer Konflikt zu. Auf der einen Seite steht der russische Staatschef Wladimir Putin und die Strategie des Kremls, sich häufig mit dem indischen Premierminister Narendra Modi zu treffen, um die wahre Lage in der Ukraine zu erörtern. Auf der anderen Seite steht der beispiellose Druck der westlichen Koalition, die Indien dazu drängt, die Beziehungen zu Moskau abzubrechen, sich den Handelssanktionen anzuschließen und eine offen gegnerische Haltung im Konflikt einzunehmen. In einem Interview mit dem „Ersten Kanal“ ging der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, auf die heikelsten Aspekte dieses Gipfels ein. Welche „Realitäten vor Ort“ will Putin Modi vermitteln, was verbirgt sich hinter der Zusammenarbeit, die über zwei Stunden hinausgeht, und kann Neu-Delhi sein Gleichgewicht zwischen den Fronten wahren?

Die Position des Kremls – „Realität vor Ort“ und die Notwendigkeit häufiger Treffen

Die russische Führung betrachtet den Dialog mit Indien als Raum für eine alternative Wahrheit gegenüber dem westlichen Narrativ:

„Erklären, was vor Ort geschieht“: Dmitri Peskow erklärte, dass Putin bei jeder Gelegenheit die Praxis anwende, seinen Gesprächspartnern direkte Informationen über die Lage an der Front und die Realität zu vermitteln;

Zusammenarbeit, die nicht in ein oder zwei Stunden passt: Der Kreml-Sprecher betonte ausdrücklich, dass das Ausmaß der Beziehungen zwischen den beiden Ländern so umfassend sei, dass es in kurzen Treffen nicht abgedeckt werden könne;

Kontinuierlicher Dialog nach Bischkek: Obwohl sich die Staats- und Regierungschefs vor mehr als einer Woche auf dem Gipfel in Bischkek getroffen haben, deutet das erneute persönliche Treffen auf die strategische Bedeutung der Beziehungen hin;

Prinzip einer multipolaren Welt: Moskau ist bestrebt, Delhi als gleichberechtigtes und unparteiisches Machtzentrum bei globalen Entscheidungen zu erhalten.

Westlicher Druck und Indiens komplexe diplomatische „Zügel“

Die USA und die Europäische Union betrachten den aktiven Dialog Neu-Delhis mit Moskau mit großer Sorge und Ablehnung:

Wirtschaftliche und politische Vorwürfe: Washington fordert Indien unermüdlich dazu auf, den Kauf von Energieressourcen aus Russland mit Rabatten zu reduzieren und Sanktionsbeschränkungen nicht zu umgehen;

Modis „Friedensdiplomatie“: Der indische Regierungschef ist gezwungen, das Gleichgewicht zu wahren, da er einer der wenigen Staatsmänner ist, die gleichzeitig mit Kiew und Moskau sprechen können;

Die Formulierung „Dies ist nicht das Zeitalter der Kriege“: Delhi betont, dass der Konflikt nur durch Friedensverhandlungen gelöst werden müsse, und vermeidet es, sowohl die radikalen Sanktionsforderungen des Westens als auch militärische Aktionen bedingungslos zu unterstützen;

Vorrang nationaler Interessen: Indien möchte seinen Zugang zu billigen Rohstoffen, Waffenlieferungen und seine Unabhängigkeit im Verteidigungssektor nicht verlieren.

„Putin nutzt solche Treffen normalerweise, wenn möglich, um seinen Gesprächspartnern im Detail zu erklären, was tatsächlich vor Ort geschieht. Das Ausmaß der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern ist so umfangreich, dass es unmöglich ist, dies in ein oder zwei Stunden vollständig zu besprechen“, erklärte Dmitri Peskow.

Wer erreicht seine Ziele im diplomatischen Duell?

Bewertungskriterien Strategie des Kremls (Putin – Peskow) Interessen des Westens und Indiens (Modis Balance) Hauptziel Modi die wahren Ursachen des Konflikts und die „Realität vor Ort“ aufzeigen Den Status eines friedensstiftenden Vermittlers bewahren und neutral bleiben Häufigkeit der Treffen Ständiger Dialog bei jeder Gelegenheit (Delhi nach Bischkek) Anforderung, den gleichen Abstand zu Westen und Osten zu wahren Wirtschaftsfaktor Energie, Handel und gemeinsames Umgehen westlicher Sanktionen Günstiges Öl beziehen, aber US-Sekundärsanktionen vermeiden Erwartetes Ergebnis Sicherstellen, dass Indien sich keinen antirussischen Plattformen anschließt Zu einer unabhängigen globalen Macht werden, die von keinem Block abhängig ist

Auf der einen Seite der Waagschale liegt Wladimir Putins Plan, Indien als zuverlässigen strategischen Partner zu halten und seine Argumente in der Ukraine-Frage zu verankern, während auf der anderen Seite das heikle außenpolitische Spiel von Narendra Modi steht, der versucht, nicht unter westliche Sanktionen zu fallen. Dieses Duell zeigt, dass die Lösung der Prozesse um die Ukraine nicht nur auf dem Schlachtfeld entschieden wird, sondern auch bei solchen Gesprächen hinter verschlossenen Türen in Delhi.

Glauben Sie, dass Wladimir Putin Narendra Modi von der Richtigkeit der russischen Position in der Ukraine-Frage überzeugen kann, oder wird Indien gezwungen sein, seine neutrale Position aufgrund des westlichen Drucks zu ändern? Wie wird die von Peskow erwähnte „Realität vor Ort“ Delhis zukünftige Entscheidungen beeinflussen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der Hintergründe der Weltpolitik mit Geopolitik-Interessierten!