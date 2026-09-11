Xiaomi Mijia tragbare Pumpe auf dem chinesischen Markt eingeführt

Der chinesische Technologieriese Xiaomi hat seine neue Generation tragbarer Geräte, die Mijia-Taschenpumpe, auf den Markt gebracht. Laut ixbt.com ermöglicht dieses Gerät das schnelle Aufpumpen verschiedener Gegenstände, von Auto- und Fahrradreifen bis hin zu Sportbällen, und wird so zu einem praktischen Helfer im Alltag. Dies berichtet Nachrichten quelle.

Die neue Xiaomi Mijia Pumpe erschien zunächst auf dem Marktplatz JD.com. Mit ihrer kompakten Größe und ihrem praktischen Gehäuse ist das Gerät für Fahrräder, Elektroroller, Motorräder und Sportbälle konzipiert und kann bei Bedarf auch Autoreifen erfolgreich aufpumpen.

Technische Möglichkeiten und Funktionen des Geräts

Das Äußere des Geräts entspricht modernen Anforderungen. Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, ist das Gehäuse mit einer speziellen IML-Mattbeschichtung versehen, die sehr kratzfest ist. Das Set enthält außerdem einen verstellbaren L-förmigen Schlauch, und das Gehäuse verfügt über eine praktische Betriebsanzeige.

Der Hersteller gibt an, dass das tragbare Gerät einem Druck von bis zu 150 PSI standhalten kann. Es ist beispielsweise in der Lage, einen leeren Fahrradreifen in nur 60 Sekunden vollständig aufzupumpen. Das Gerät verfügt über voreingestellte Modi für Motorräder, Fahrräder und Bälle; im benutzerdefinierten Modus kann die Pumpe den zuletzt verwendeten Druckwert speichern.

Sicherheit und Zusatzfunktionen

An der Unterseite der Pumpe befindet sich eine Taschenlampe, die ein konstantes weißes Licht abgeben oder in Notfällen ein SOS-Signal senden kann. Dies ist besonders nützlich bei Pannen in der Nacht oder bei schlechten Lichtverhältnissen.

Der interne 2000 mAh Akku reicht aus, um acht Fahrradreifen mit einer einzigen Ladung aufzupumpen. Ein hochpräziser Sensor misst den Druck mit einer Genauigkeit von ±1 PSI. Das Gerät kalibriert sich beim Einschalten selbst und stoppt automatisch, sobald der eingestellte Wert erreicht ist.

Zur Erinnerung: Xiaomi hatte zuvor eine Crowdfunding-Kampagne für die leistungsstärkere Mijia Air Pump 3 auf den Plattformen Xiaomi Mall und Xiaomi Youpin gestartet. Die neue Taschenpumpe zieht als noch bequemere und mobilere Lösung für den täglichen Gebrauch die Aufmerksamkeit auf sich.