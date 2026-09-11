Feststoff-Hall-Triebwerk auf Zinkbasis im Weltraum getestet

·8·Technologie
Feststoff-Hall-Triebwerk auf Zinkbasis im Weltraum getestet

Muon Space hat das weltweit erste Hall-Triebwerk im Weltraum erfolgreich getestet, das festes Zink als Treibstoff verwendet. Laut ixbt.com startete das Gerät namens Starlight beim ersten Versuch und änderte erfolgreich die Flugbahn des Raumfahrzeugs, was durch Bodenbeobachtungen vollständig bestätigt wurde. Dies berichtet Ixbt.com.

Dieser wichtige Test wurde am 1. Juli mit dem Raumfahrzeug SERT-III durchgeführt. Die Mission war speziell darauf ausgelegt, das neue Triebwerk unter realen orbitalen Bedingungen zu überprüfen. Die Telemetriedaten stimmten vollständig mit den ersten Bodentestergebnissen überein. Das System förderte und verdampfte das Zink stabil, und das Triebwerk erzeugte den berechneten Schub.

Eine Alternative zu herkömmlichen Gasen

Derzeit verwenden die meisten modernen Hall-Triebwerke in Satelliten Xenon oder Krypton. Diese Gase müssen jedoch unter hohem Druck gelagert werden, was zusätzliche Tanks erfordert, die das Gewicht erhöhen und die Struktur verkomplizieren. Starlight arbeitet mit festem Zink und benötigt keine Hochdruckbehälter.

Ein weiterer wesentlicher Vorteil von Zink ist seine Kosteneffizienz und breite Verfügbarkeit. Dies ist für große Satellitenkonstellationen von entscheidender Bedeutung, da selbst eine geringfügige Senkung der Kosten pro Triebwerk bei Systemen mit Dutzenden oder Hunderten von Satelliten enorme wirtschaftliche Einsparungen ermöglicht.

Zukunftspläne und Sicherheitsmaßnahmen

Muon Space plant, das Starlight-Triebwerk für das Anheben und Korrigieren von Satellitenorbits, die Positionskontrolle sowie für das kontrollierte Deorbiting von Satelliten einzusetzen. Die aktuelle Version ist für kleine und mittlere Satelliten konzipiert.

Während des Tests prüften die Ingenieure auch, ob verdampftes Zink zu einer Verschmutzung der Geräteoberfläche führen könnte. Sensoren stellten in der Nähe des Triebwerks weniger Rückstände fest, als in ersten konservativen Berechnungen angenommen wurde. Die gewonnenen Daten helfen dabei, die Zinkverteilung und deren Auswirkungen auf Satellitenausrüstung präziser zu modellieren.

In der nächsten Phase bereitet Muon Space Starlight für den kommerziellen Einsatz vor. Das Unternehmen beabsichtigt, die Zuverlässigkeit des Geräts zu erhöhen, die Serienproduktion aufzunehmen und das Management der Treibstoffrückstände zu optimieren. Sollten weitere Tests die ersten Ergebnisse bestätigen, könnte festes Metall zu einer praktischen Alternative zu herkömmlichen Gasen für den elektrischen Satellitenantrieb werden.

Muon SpaceStarlightHall-TriebwerkWeltraumtechnologieSatellit
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Xiaomi Mijia tragbare Pumpe auf dem chinesischen Markt eingeführtXiaomi Mijia tragbare Pumpe auf dem chinesischen Markt eingeführtHeute, 15:54Elon Musk droht Regisseur Alex Gibney und seinem neuen Film mit einer KlageElon Musk droht Regisseur Alex Gibney und seinem neuen Film mit einer KlageHeute, 15:24iPhone unter Angriff: Drei türkische Minister durch Spyware attackiertiPhone unter Angriff: Drei türkische Minister durch Spyware attackiertHeute, 15:20KI-Branchenführer Andrew Tallak verlässt MetaKI-Branchenführer Andrew Tallak verlässt MetaHeute, 14:50USA stellen fast 100 Millionen Dollar bereit, um den Einfluss von Huawei in Afrika zu verringernUSA stellen fast 100 Millionen Dollar bereit, um den Einfluss von Huawei in Afrika zu verringernHeute, 14:24Huawei Pura X View Smartphone verkaufte sich am ersten Tag 180.000 MalHuawei Pura X View Smartphone verkaufte sich am ersten Tag 180.000 MalHeute, 13:57
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Himmelskörper mit einem Meter Durchmesser über dem Indischen Ozean abgestürzt
Himmelskörper mit einem Meter Durchmesser über dem Indischen Ozean abgestürzt