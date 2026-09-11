Enzo Maresca gibt Kaderänderungen vor dem Manchester-Derby bekannt

Der Tabellenführer der Premier League, Manchester City, trifft am Sonntag auswärts auf Manchester United. Wie Goal.com berichtet, äußerte sich Trainer Enzo Maresca vor dem prestigeträchtigen Duell im Old Trafford zum Kaderstatus und betonte, dass dieses Spiel eine der größten Herausforderungen der Saison darstelle. Dies berichtet Goal.com berichtet darüber.

Cheftrainer Enzo Maresca verkündete auf der Pressekonferenz erfreuliche Nachrichten für die Fans. Demnach hat sich das Talent Nico O'Reilly vollständig von seiner Rückenverletzung erholt und ist bereit für das kommende Derby. Der englische Nationalspieler, der in der vergangenen Saison unter Pep Guardiola den Durchbruch schaffte, hatte die letzten zwei Spiele verpasst.

Kaderverluste und Genesungsprozess

Der italienische Spezialist bestätigte, dass sich der Akademie-Absolvent in einer hervorragenden körperlichen Verfassung befindet. Laut Maresca ist Nico O'Reilly zu hundert Prozent bereit für das intensive Spiel und kann dem Team eine große Hilfe sein. Allerdings sind nicht alle Nachrichten gleichermaßen positiv.

Der belgische Flügelspieler Jeremy Doku ist noch nicht in den Kader zurückgekehrt. Er hat seit dem Community-Shield-Spiel gegen Arsenal zu Saisonbeginn nicht mehr gespielt. Der Trainer erklärte, dass die Muskelverletzung des Spielers noch nicht vollständig ausgeheilt sei und er noch einige Tage benötige, um auf den Platz zurückzukehren.

Druck und historische Statistiken vor dem Derby

Die aktuelle Saison ist für Enzo Maresca von besonderer Bedeutung, da er erstmals als Cheftrainer am Manchester-Derby teilnimmt. Er kennt die Intensität und Wichtigkeit dieses Derbys genau, da er diese Atmosphäre bereits als Assistent von Pep Guardiola erlebt hat.

Dennoch hat Manchester City in den letzten Jahren Schwierigkeiten im Stadion des Erzrivalen. Das Team hat nur zwei der letzten sechs Spiele gegen Manchester United gewonnen und konnte seit drei Jahren nicht mehr im Old Trafford siegen.

Maresca betonte die Bedeutung der Partie und erklärte, dass seine Spieler auch unter diesem Druck ihrem Spielstil treu bleiben müssten. „Es ist aus vielen Gründen ein sehr wichtiges Spiel. Wir wissen genau, was das Derby hier bedeutet. Das Wichtigste ist, unser eigenes Spiel zu spielen und am Ende das Ergebnis zu sehen“, sagte der Cheftrainer.