ChatGPT hat Tausende in Kenia einkommenslos gemacht

·8·Welt
ChatGPT hat Tausende in Kenia einkommenslos gemacht

Veränderungen durch den Einsatz künstlicher Intelligenz in Kenia haben das tägliche Einkommen Tausender Menschen beeinträchtigt. Besonders Freelancer, die über Online-Plattformen Daten sortierten, Texte markierten und KI-Systeme trainierten, befinden sich in einer schwierigen Lage.

Sie erledigten Aufgaben, die zur Verbesserung von KI-Modellen für ausländische Unternehmen beitrugen. Da sich KI-Technologien jedoch weiterentwickeln und bestimmte Prozesse automatisiert werden, ist der Bedarf an solcher Arbeit gesunken.

Dies hat dazu geführt, dass viele Menschen in Kenia, die in diesem Bereich ihr Einkommen erzielten, nun ohne Aufträge dastehen. Für einige Arbeiter wird die rasante Entwicklung der KI-Technologie eher zum Verlust der Einkommensquelle als zur neuen Chance.

Experten betonen jedoch, dass künstliche Intelligenz die Nachfrage nach bestimmten Berufen auf dem Arbeitsmarkt verändern und gleichzeitig neue Arbeitsplätze schaffen kann.

Кениясунъий интеллектфрилансерларAI моделлари
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Modi empfängt Putin im 'Bharat Mandapam' und überreicht ein unerwartetes GeschenkModi empfängt Putin im 'Bharat Mandapam' und überreicht ein unerwartetes GeschenkHeute, 17:22Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?Heute, 17:22„Putsch“-Vorwurf fallen gelassen: Gericht fällt sensationelles Urteil für Kamtschibek Taschijew„Putsch“-Vorwurf fallen gelassen: Gericht fällt sensationelles Urteil für Kamtschibek TaschijewHeute, 17:09Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändernErdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändernHeute, 17:09Putin rückt nach Ankunft in Indien in den Mittelpunkt (Video)Putin rückt nach Ankunft in Indien in den Mittelpunkt (Video)Heute, 16:26Kreml enthüllt das Geheimnis der Ukraine-Verhandlungen zwischen Putin und ModiKreml enthüllt das Geheimnis der Ukraine-Verhandlungen zwischen Putin und ModiHeute, 15:06
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Junger Arzt kündigt am ersten Arbeitstag in einer Privatklinik
Junger Arzt kündigt am ersten Arbeitstag in einer Privatklinik
Geheimnisvolles quallenartiges Objekt auf dem Mars aufgetaucht
Geheimnisvolles quallenartiges Objekt auf dem Mars aufgetaucht
Gibt es den Weltuntergangsfisch wirklich? Wissenschaftler antworten
Gibt es den Weltuntergangsfisch wirklich? Wissenschaftler antworten
Indischer Rekordhalter, dessen Gesicht zu über 95 Prozent mit Haaren bedeckt ist
Indischer Rekordhalter, dessen Gesicht zu über 95 Prozent mit Haaren bedeckt ist