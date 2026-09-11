ChatGPT hat Tausende in Kenia einkommenslos gemacht

Veränderungen durch den Einsatz künstlicher Intelligenz in Kenia haben das tägliche Einkommen Tausender Menschen beeinträchtigt. Besonders Freelancer, die über Online-Plattformen Daten sortierten, Texte markierten und KI-Systeme trainierten, befinden sich in einer schwierigen Lage.

Sie erledigten Aufgaben, die zur Verbesserung von KI-Modellen für ausländische Unternehmen beitrugen. Da sich KI-Technologien jedoch weiterentwickeln und bestimmte Prozesse automatisiert werden, ist der Bedarf an solcher Arbeit gesunken.

Dies hat dazu geführt, dass viele Menschen in Kenia, die in diesem Bereich ihr Einkommen erzielten, nun ohne Aufträge dastehen. Für einige Arbeiter wird die rasante Entwicklung der KI-Technologie eher zum Verlust der Einkommensquelle als zur neuen Chance.

Experten betonen jedoch, dass künstliche Intelligenz die Nachfrage nach bestimmten Berufen auf dem Arbeitsmarkt verändern und gleichzeitig neue Arbeitsplätze schaffen kann.