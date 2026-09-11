Die Friedensinitiativen und das Format künftiger Verhandlungen zum Ukraine-Konflikt in Europa sind in eine Phase drastischer Veränderungen eingetreten. Der italienische Außenminister Antonio Tajani richtete eine direkte und offene Botschaft an die Kiewer Behörden und forderte nachdrücklich, sich bei den Friedensverhandlungen mit Russland nicht nur auf Frankreich und Deutschland zu beschränken. Der Chef der römischen Diplomatie gab Wolodymyr Selenskyj einen „freundschaftlichen Rat“ und erklärte, die Ära der kleinen Gruppen sei vorbei und entscheidende Staaten wie Italien und Polen müssten nun direkt am Verhandlungstisch sitzen. Warum hat Rom dieses Thema gerade jetzt aufgeworfen, welche Schritte unternehmen andere große EU-Staaten, um bei einem künftigen Sicherheitsabkommen nicht außen vor zu bleiben, und was bedeutet Italiens Position, Hilfe ohne Truppenentsendung zu leisten?

„Ein freundschaftlicher Rat an Selenskyj“: Rom will das Verhandlungsmonopol brechen

Die aufsehenerregende Erklärung des italienischen Außenministers Antonio Tajani umfasst mehrere wichtige Aspekte:

„Initiativen kleiner Gruppen sind nicht nötig“: Tajani betonte offen, dass die Praxis, bei der 2–3 ausgewählte Länder im Namen Europas Entscheidungen treffen, falsch sei;

Einbeziehung von Italien und Polen: Der Minister empfahl Selenskyj, nicht nur mit Paris und Berlin zusammenzuarbeiten, sondern auch Italien und Polen, die eine schwere militärische und politische Last in der Region tragen, vollständig in den Friedensprozess einzubeziehen;

Das Interesse ganz Europas: Aus Tajanis Sicht sollte Wolodymyr Selenskyj die gesamte Europäische Union gleichermaßen im Blick haben, nicht nur einige wenige Einzelstaaten;

Direkte Verbindung zur Sicherheit des Kontinents: Jede Entscheidung zur Ukraine wird direkte und langfristige Auswirkungen auf die zukünftige Sicherheit des gesamten europäischen Kontinents haben.

Bedingungen künftiger Abkommen: Warum drängen alle Großmächte an den Tisch?

Hinter dieser Forderung der italienischen Diplomatie verbirgt sich ein großer Interessenkampf um die europäische Sicherheitsarchitektur:

Kontrolle über Bedingungen und Umsetzung: Die Länder der Europäischen Union wollen ein direktes Mitspracherecht bei den Bedingungen eines künftigen Friedensvertrags und dessen praktischer Umsetzung haben;

Die Notwendigkeit eines gerechten Friedens: Tajani betonte ausdrücklich, dass die Erreichung eines stabilen und gerechten Friedens für die Ukraine ein Muss sei;

Modell der Hilfe ohne Truppen: Italien wird den Schutz der Ukraine weiterhin unterstützen, bekräftigte jedoch erneut, dass es niemals eigene Soldaten in das Kriegsgebiet entsenden werde;

Roms wachsende Ambitionen: In letzter Zeit werden die Forderungen aus Italien, Verhandlungen aufzunehmen, immer häufiger und entschiedener.

Was bedeutet diese Erklärung für den Friedensprozess?

Diese scharfe Forderung des italienischen Außenministers hat die Aufteilung von Macht und Einflussbereichen innerhalb Europas deutlich gemacht. Alte Verhandlungsmodelle wie das „Normandie-Format“ (Frankreich und Deutschland) stellen den Kontinent nicht mehr zufrieden. In einer Zeit, in der Rom und Warschau die wirtschaftlichen, militärischen und migrationsbezogenen Folgen des Konflikts direkt spüren, wollen sie das Schicksal künftiger Abkommen nicht allein Macron und Scholz überlassen. Italiens Wunsch, am Tisch zu sitzen, ist ein ernsthafter Demarche, um seine nationalen Interessen bei den großen politischen Verhandlungen der nahen Zukunft zu schützen.

Glauben Sie, dass die Einbeziehung Italiens und Polens in die Friedensverhandlungen zur Ukraine den Prozess beschleunigen wird oder im Gegenteil die Einigung zwischen den Parteien komplizierter macht? Sollte Selenskyj sich nicht auf Paris und Berlin beschränken und Roms Vorschlag annehmen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der wichtigen diplomatischen Wende auf der europäischen politischen Bühne mit allen Interessierten!